Rio Grande do Sul registra 146,8 mil residências do Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e 2025

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
26/01/2026 às 07h46
(Foto: Arquivo/EBC)

O Rio Grande do Sul teve, entre 2023 e 2025, 146.829 unidades habitacionais contratadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, resultado de um investimento de R$ 22,7 bilhões do governo brasileiro. Relançado em fevereiro de 2023, o Minha Casa, Minha Vida tinha como meta a contratação, até o fim deste ano, de 2 milhões de unidades em todo o País.

Nessa sexta-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Jader Filho (Cidades) participaram de solenidade em Maceió (AL) que simbolizou a superação desse marco com um ano de antecedência. Entre 2023 e 2025 foram contratadas 2,1 milhões de unidades, por meio de um investimento federal superior a R$ 317,78 bilhões. No evento na capital alagoana, foram entregues 1.337 moradias.

A contratação de 2,1 milhões de unidades habitacionais contempla 8,4 milhões de pessoas nas cinco regiões. No Sudeste, 3,48 milhões de pessoas de diferentes faixas de renda serão beneficiadas. No Nordeste, 2,22 milhões. No Sul, o programa impacta 1,38 milhão de pessoas. No Centro-Oeste, 925 mil pessoas e 431 mil na região Norte.

Em número de unidades contratadas, o Sudeste se destaca, com 870,5 mil entre 2023 e 2025 e R$ 144,77 bilhões em investimentos. Em seguida aparece o Nordeste, com 557,3 mil unidades e R$ 68,62 bilhões, seguido por Sul (347,2 mil unidades e R$ 56,56 bilhões), Centro-Oeste (231,4 mil unidades e R$ 34,76 bilhões) e Norte (107,8 mil unidades e R$ 13,09 bilhões).

São Paulo foi o Estado com maior número de unidades habitacionais contratadas entre 2023 e 2025 e com maior investimento por parte do Minha Casa, Minha Vida, com 588,3 mil unidades e R$ 101,88 bilhões. Em seguida aparece Minas Gerais, com 175,8 mil unidades e R$ 26,83 bilhões de investimento. Outros quatro Estados completam a lista dos que tiveram mais de cem mil unidades contratadas: Rio Grande do Sul (146,8 mil unidades e R$ 22,70 bilhões), Paraná (142,3 mil unidades e R$ 23,28 bilhões), Goiás (138,3 mil unidades e R$ 20,76 bilhões) e Bahia (108,9 mil unidades e R$ 13,65 bilhões).

O governo federal deu prioridade a famílias com renda de até R$ 2.850 (Faixa 1), com subsídio de até 95% do valor da unidade. A Faixa 2 vai de R$ 2.850,01 a R$$ 4.700 e a Faixa 3 de R$ 4.700,01 a R$ 8.600. Ao mesmo tempo, o programa criou a Faixa de Classe Média (de R$ 8.600,01 a R$ 12.000).






