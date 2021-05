Coronel Bicaco: Edil comemora concessão de auxílio para trabalhadores da Mais Frango

Ausente na ocasião em que foi apreciado, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) comemorou a aprovação do Projeto de Lei que destina auxílio financeiro às pessoas que saem diariamente de Coronel Bicaco para trabalhar no frigorífico Mais Frango, em Miraguaí.

— Fizemos proposições pedindo o auxílio aos trabalhadores já no ano passado. Queríamos que o transporte para o frigorífico da Mais Frango fosse gratuito. Infelizmente, existe uma Lei Federal que proíbe aumentar o repasse para esses bicaquenses — frisou o edil.

Lucas Santos da Cruz disse ainda que os trabalhadores pagam em torno de R$ 150,00 por mês de transporte coletivo. — Sabemos que o valor [a ser repassado] é baixo, mas ajudará a amenizar os custos — destacou o pedetista.

Segundo ele, aproximadamente 70 moradores de Coronel Bicaco são contratados da empresa Mais Frango atualmente. — Quando foi elaborado o projeto prevendo a destinação de R$ 3.600,00 mensais eram poucos trabalhadores. Hoje, o número triplicou — afirmou Lucas Santos da Cruz.

