Sistema antigranizo de Santa Catarina é apresentado à comitiva gaúcha

Foto: Paulo Arruda/Sape

Santa Catarina é referência na implantação e operacionalização do Sistema Antigranizo. Nesta semana, uma missão técnica do Rio Grande do Sul veio conhecer esse modelo, que está presente em 13 municípios catarinenses, por meio dos convênios firmados entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) e prefeituras. A tecnologia ajuda a minimizar os danos nas lavouras ao reduzir o tamanho das pedras de gelo de granizo, que se desintegram antes de atingirem o solo.

A equipe da Sape, as empresas que atuam no sistema e os técnicos da Epagri apresentaram a tecnologia e os benefícios na produção. O roteiro passou por Fraiburgo, com visitas à empresa AGF, ao radar meteorológico e à empresa Fischer; em Videira teve apresentação técnica da Epagri e visita às áreas de produção; e em Caçador, a comitiva conheceu de perto o projeto desenvolvido em parceria com o município.

“Apresentamos à comitiva esse Sistema Antigranizo, eles puderam conhecer de perto esse modelo que está dando certo em Santa Catarina, para aumentar a proteção ao produtor e garantir mais estabilidade à produção agrícola e pecuária”, afirmou o assessor técnico do gabinete da Sape, Paulo Arruda, que acompanhou a visita técnica.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Rio Grande do Sul liderou a missão técnica que também contou com a representação de 22 municípios da Serra Gaúcha e do Vale do Caí, além de integrantes da Defesa Civil do Estado e de Sindicatos Rurais e de Seguradoras.

“Acreditamos que foi uma missão muito exitosa, nós observamos isso nas conversas com os integrantes da nossa comitiva composta por produtores, por gestores municipais e por entidades representativas de produtores. Acreditamos que nós estamos voltando ao Estado do Rio Grande do Sul com muita maturidade para discutir a implementação dessa tecnologia na nossa Serra Gaúcha”, destacou o secretário adjunto da Seapi, Márcio Madalena.

Foto: Reprodução/Secom SC

Parceria

O Sistema Antigranizo é voltado a implantação e operacionalização de um mecanismo de controle de granizo com geradores de solo, com queimadores de iodeto de prata. Está instalado nos municípios de Rio das Antas, Fraiburgo, Matos Costa, Timbó Grande, Lebon Régis, Tangará, Macieira, Caçador, Calmon, Videira, Pinheiro Preto. Em 2025 foi ampliado para os municípios de Ibiam e Arroio Trinta. No ano passado, foram repassados R$ 2,2 milhões em convênios com os municípios, para operacionalização desse sistema.

Para 2026 estão previstos, neste momento, a instalação e operacionalização em outros 13 municípios: São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Atalanta, Aurora, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Vidal Ramos, Petrolândia, Lacerdópolis, Presidente Castello Branco, Iomerê e Joaçaba. O valor total estimado em convênio para instalação e operacionalizado nesses municípios é de aproximadamente R$ 12 milhões.

Foto: Reprodução/Secom SC

