Agricultura familiar: Governo do Estado e Epagri investem R$ 20,5 milhões no ensino agrotécnico para incentivar a permanência de jovens no campo

Foto: Helena Moraes/EpagriO Governo do Estado e a Epagri estão reforçando investimentos no ensino agrotécnico como uma política pública para estimu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/01/2026 às 14h43
Agricultura familiar: Governo do Estado e Epagri investem R$ 20,5 milhões no ensino agrotécnico para incentivar a permanência de jovens no campo
Foto: Helena Moraes/Epagri

O Governo do Estado e a Epagri estão reforçando investimentos no ensino agrotécnico como uma política pública para estimular a qualificação do trabalhador rural e a permanência dos jovens no campo. Para 2026, a Epagri prevê investimentos de R$ 20,5 milhões nos cinco Centros de Educação Profissional (Cedups) agrotécnicos do Estado, onde estudam cerca de 1.500 jovens.

“Nós queremos que os Cedups sejam revigorados para que o jovem se empolgue e fique ou volte para casa e empreenda junto com o seu pai”, afirma o governador Jorginho Mello. Em dezembro do ano passado , o Estado entregou cinco tratores, cinco veículos, 27 implementos agrícolas e 15 projetores aos Cedups agrotécnicos, somando investimentos de R$ 3 milhões.

As unidades estão localizadas em São Miguel do Oeste, Campo Erê, Canoinhas, Água Doce e São José do Cerrito. Em fevereiro de 2025, a Epagri assumiu a gestão compartilhada dos Cedups Agrotécnicos com a Secretaria de Estado da Educação. Desde então, investiu cerca de R$12 milhões para melhorias em infraestrutura e formação de professores das unidades.

O novo modelo integra o ensino agrotécnico à pesquisa agropecuária e à extensão rural da Epagri, aproximando ainda mais escola, campo e tecnologia. Essa conexão facilita o acesso dos alunos às estruturas da Epagri, como Estações Experimentais, Centros de Treinamento e Gerências Regionais , além da realização de dias de campo, visitas técnicas e aulas práticas com base em tecnologias desenvolvidas pela pesquisa.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o presidente Dirceu Leite, os investimentos e a aproximação com a Epagri já refletiram no aumento de inscrições de jovens filhos de agricultores familiares. “O protagonismo da Epagri animou agricultores a incentivar os filhos a estudar nos Cedups. Queremos encorajar a sucessão familiar para garantir a manutenção de um modelo agrícola catarinense que faz tanto sucesso. Os filhos dos agricultores terão a oportunidade de dar sequência ao sonho e ao trabalho de seus pais e seus avós, mas de maneira inovadora”. 

Jovem Aprendiz Rural

Em dezembro, o Governo do Estado, a Epagri e a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária também anunciaram uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para realização do Programa Jovem Aprendiz Rural. Por meio de um convênio, serão abertas mil vagas de jovens aprendizes rurais para estudantes dessas unidades de ensino.

Para a diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri, Andreia Meira, a parceria valoriza o empreendedorismo, a qualificação profissional e reafirma o compromisso do Estado com a juventude do campo e a sucessão familiar. Andreia destaca outras ações previstas pela Epagri para fortalecer o ensino agrotécnico em 2026: reforçar os laboratórios didáticos, expandir estágios e vivências supervisionadas no campo, aprofundar a formação continuada dos docentes e assumir a gestão das 11 Casas Familiares Rurais do estado. “Queremos ampliar a oferta de educação técnica e reforçar, na prática, o investimento no futuro da agricultura catarinense”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Por Cléia Schmitz, jornalista bolsista da Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
