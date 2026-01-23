Segunda, 26 de Janeiro de 2026
Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2026

Candidatos disputaram 8.147 vagas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/01/2026 às 11h33
© Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

A Fundação Universitária para o vestibular (Fuvest) divulgou hoje (23) sua lista de aprovados no vestibular de 2026 para as 8.147 vagas de graduação da Universidade de São Paulo (USP). A lista traz os nomes dos candidatos aprovados em primeira chamada.

Consulte aqui .

Quem foi aprovado deve fazer a pré-matrícula entre as 8h de 27 de janeiro e as 12h de 30 de janeiro. A segunda etapa da matrícula acontece entre as 8h de 23 de fevereiro e as 12h de 25 de fevereiro.

A Fuvest vai publicar a lista de aprovados em segunda chamada no dia 3 de fevereiro e em 10 de fevereiro para os convocados na terceira chamada.

Também está disponível a lista de aprovados em primeira chamado no Enem-USP.

Consulte aqui .

Nesta modalidade, 1.500 candidatos foram selecionados através de suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
