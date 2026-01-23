2025 foi o sétimo ano mais quente no Brasil desde 1961

O Brasil registrou em 2025 uma temperatura média anual de 24,56°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O valor ficou 0,33 °C acima da média histórica e coloca o ano como o sétimo mais quente desde o início das medições, em 1961. O recorde nacional permanece com 2024, que teve média de 25,02°C, o que equivale a 0,79°C acima do normal.

Embora 2025 tenha sido o terceiro ano mais quente do planeta, a colocação observada no Brasil é compatível com o cenário regional. De acordo com a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos), o ano foi o sexto mais quente da América do Sul.

De acordo com informações do Inmet, o calor acima da média se espalhou por quase todo o território brasileiro, com maiores elevações registradas no Paraná, Mato Grosso, sul do Pará e grande parte do Nordeste.

Segundo a análise, entre as décadas de 1960 e 1980, as temperaturas eram mais amenas e estáveis. A partir dos anos 2000, os desvios positivos se tornaram mais frequentes, com os anos recentes figurando de forma recorrente entre os mais quentes da série.

O aumento é percebido em todas as estações do ano. A primavera e o inverno apresentaram as maiores altas em relação à média de 1991–2020, com 0,74°C e 0,61°C, respectivamente. Em seguida aparecem o outono, com acréscimo de 0,58°C, e o verão, com 0,43°C.

Segundo o Inmet, o padrão observado confirma “uma tendência persistente de aquecimento em todas as estações do ano”, em linha com o avanço do aquecimento global nas últimas décadas. (Com informações de O Estado de S.Paulo)