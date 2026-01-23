Agências do INSS abrem para atendimento presencial neste sábado e no domingo em todo o Brasil

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em todo o País abrem para atendimento presencial neste sábado (24) e no domingo (25) com o objetivo de antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais nos dias 28, 29 e 30 deste mês para manutenção nos sistemas previdenciários.

Os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS, por site e aplicativo, e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.

Manutenção

Nos dias 28, 29 e 30 as agências do INSS em todo o País estarão fechadas para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Os canais remotos de atendimento Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 também ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o dia 31.

A medida, segundo o INSS, é necessária para a modernização dos sistemas a fim de assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços.