Prazo para inscrições do SISU em cursos da UERGS Três Passos termina nesta sexta-feira (23)

A Universidade oferece 40 vagas em cada um dos dois cursos disponíveis na instituição: Administração: Agronegócio e Agronomia

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Alto Uruguai
23/01/2026 às 10h22
(Foto: Reprodução / UERGS)

O prazo para inscrições do SISU (Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação) em cursos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), campus Três Passos, termina nesta sexta-feira (23). Os interessados em ingressar na instituição precisam ter feito a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos últimos três anos (2023, 2024 e 2025), e ter lido o edital para então inscrever-se pelo link acessounico.mec.gov.br/sisu. 

Localizada na Rua Cipriano Barata, n° 211, Bairro Érico Veríssimo, a Universidade oferece dois cursos: Administração: Agronegócio e Agronomia. São 40 vagas ofertadas pela UERGS em cada curso, no período noturno, sendo 30 vagas pelo ENEM e 10 pelo SISU, em ambas profissionalizações.

Para maiores informações, os meios de contato com o Campus Três Passos são o telefone (55) 3522-2895 ou os e-mails [email protected] e [email protected]. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, das 13h às 17h, e das 18h30 às 22h30. A responsável pela unidade três-passense é  Renita de Oliveira Bilharva Barboza.

Para classificação na seleção complementar para o preenchimento de vagas remanescentes do Enem e do SISU, utiliza-se as médias aritméticas das notas de Português e Matemática obtidas nos três anos do Ensino Médio, ou das notas de exames de certificação, não sendo necessária a realização de provas específicas. As inscrições para esta forma de ingresso estarão disponíveis a partir de fevereiro.

Cursos de especialização

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está recebendo inscrições para oito cursos de especialização que iniciarão no primeiro semestre de 2026. Entre eles, há vagas para a especialização em Atendimento Educacional Especializado (AEE) na unidade da UERGS em Frederico Westphalen, com prazo de inscrições até o próximo dia 20 de fevereiro.

Os demais novos cursos de especialização abrem turmas em Erechim, Porto Alegre, Osório, Santa Cruz do Sul, São Francisco de Paula e Vacaria. As inscrições acontecem em diferentes períodos (confira abaixo). A Uergs não cobra mensalidade pelos cursos de graduação e de pós-graduação.

Inscrições até 20 de fevereiro

– Frederico Westphalen:
Atendimento Educacional Especializado.

– São Francisco de Paula
Atendimento Educacional Especializado;
Conservação Ambiental e Turismo Sustentável – especialização nova.

– Osório:
Meio Ambiente e Biodiversidade – 5ª edição.

– Erechim:
Mudanças Ambientais e Sustentabilidade – especialização nova.

– Santa Cruz do Sul:
Tecnologias Sustentáveis para a Agricultura e o Meio Ambiente – 2ª edição




