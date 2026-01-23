Segunda, 26 de Janeiro de 2026
Médica de Crissiumal desmente áudios falsos contra vacinação

Mensagens atribuídas à profissional circulam em grupos de WhatsApp e podem ter sido produzidas com uso de Inteligência Artificial.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal
23/01/2026 às 09h34
Médica de Crissiumal desmente áudios falsos contra vacinação
(Foto: Reprodução / Guia Crissiumal)

Nesta quinta-feira (22/01) um pedido de esclarecimento à população sobre áudios que circulam em grupos de WhatsApp com conteúdo contrário à vacinação e que estão sendo falsamente atribuídos à médica Rosa Maria Nery, de Crissiumal.

A própria profissional entrou em contato para desmentir as mensagens e alertar que os áudios são falsos, configurando crime, possivelmente produzido com o uso de Inteligência Artificial. Segundo ela, o caso será oficialmente registrado na Delegacia de Polícia do município.

No conteúdo falso, é pedido que a população não se vacine contra a gripe, sob a alegação infundada de que a vacina teria como objetivo o extermínio de 50% da população mundial, entre outras informações sem qualquer embasamento científico.

A médica reforça que não produziu nem autorizou a divulgação dos áudios e orienta a comunidade a ignorar o material, não compartilhar as mensagens e buscar sempre informações em fontes oficiais de saúde.

 

 

