Cotricampo recebe R$ 5 milhões para modernizar estrutura de recebimento de grãos, essa iniciativa beneficia diretamente Tenente Portela e municípios da região

Recursos beneficiarão produtores rurais de 21 municípios do Noroeste do Estado, impulsionando a agropecuária da região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Ascom Badesul/Secom
23/01/2026 às 07h45 Atualizada em 23/01/2026 às 07h50
(Foto: Lucca Conzatti/Ascom Badesul)

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), vai liberar R$ 5 milhões em financiamento para a Cotricampo, de Campo Novo, investir na modernização do sistema de recebimento de grãos. A formalização da parceria ocorreu nesta quinta-feira (22/1), em reunião na agência de fomento, em Porto Alegre.

“Este investimento demonstra o compromisso do governo do Estado em apoiar o desenvolvimento regional e fortalecer o setor agropecuário. Por meio do Badesul, estamos garantindo que os produtores tenham acesso à tecnologia e infraestrutura de ponta, o que resulta em mais competitividade, qualidade e geração de renda para as famílias do Noroeste gaúcho. Essa é uma ação concreta do Estado para impulsionar a economia e valorizar quem produz”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

Os recursos beneficiarão produtores rurais de 21 municípios do Noroeste do Estado, impulsionando o desenvolvimento agropecuário da região. Segundo o presidente do Badesul, Claudio Gastal, esta é a primeira operação da cooperativa com a instituição, que já mantém parceria no apoio à ExpoAgro Cotricampo, realizada no campo experimental da entidade. “A Cotricampo pode contar com o Badesul em projetos que fortaleçam a atividade produtiva e a economia da região”, afirmou.

O crédito do Badesul será empregado na aquisição de dez alimentadores autônomos de secadores, equipamentos que aumentam a eficiência do processo de secagem e melhoram a qualidade dos grãos. O presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, ressaltou que a operação representa um avanço importante para os associados. “São investimentos que impactam diretamente o trabalho dos produtores e fortalecem a cooperativa”, concluiu.

Municípios beneficiados

  • Alegria
  • Boa Vista do Buricá
  • Bom Progresso
  • Braga
  • Campo Novo
  • Coronel Bicaco
  • Crissiumal
  • Derrubadas
  • Dois Irmãos das Missões
  • Horizontina
  • Humaitá
  • Miraguaí
  • Redentora
  • Santo Augusto
  • São Martinho
  • São Valério do Sul
  • Sede Nova
  • Tenente Portela
  • Tiradentes do Sul
  • Três Passos
  • Vista Gaúcha





