Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões

Números sorteados foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/01/2026 às 00h09
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.963 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 63 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57

  • 31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.338,73 cada
  • 2.684 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.339,13 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

