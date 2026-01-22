Quinta, 22 de Janeiro de 2026
Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta

Presidente da Casa anunciou nas redes sociais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 17h03
Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
© Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos–PB), anunciou que o lançamento do edital do novo concurso público para policial legislativo da Casa ocorrerá ainda neste mês. A confirmação foi dada em vídeo publicado, nesta quarta-feira (21), em seu perfil nas redes sociais .

"Quero ainda anunciar que nós teremos ainda no mês de janeiro o lançamento de um outro concurso, esse para policial legislativo da Câmara dos Deputados. Esse concurso eu voltarei aqui para trazer mais informações para vocês sobre os detalhes. Boa sorte a todos!", revelou o presidente da Câmara.

Motta ainda lembrou que o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados para técnico e analista legislativo , autorizado por ele em 2025, se encerrará as 18 horas (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (26).

Os interessados no certame devem se inscrever exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , banca examinadora contratada para executar o certame.

Taxa de inscrição

Conforme edital do concurso já em andamento, a taxa de inscrição foi determinada em R$ 100, para concorrer ao cargo de técnico legislativo; e em R$ 130, para o de analista legislativo. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é 28 de janeiro.

O candidato deverá efetuar o pagamento por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O documento apresentará QR code que possibilita o pagamento por Pix.

Vagas

Ao todo, serão 140 vagas, sendo 70 delas para preenchimento imediato. O edital do concurso prevê mais 70 vagas em cadastro de reserva. A concorrência será para os seguintes cargos, ambos de nível superior:

  • 35 para analista legislativo – especialidade processo legislativo e gestão;
  • 35 vagas técnico legislativo – especialidade assistente legislativo e administrativo.

Os candidatos podem ter curso de graduação em qualquer área de formação, com diploma fornecido por instituição de ensino superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Reserva de vagas

Do total das vagas do concurso, 30% serão reservadas da seguinte forma:

  • 25% para candidatos negros;
  • 3% para candidatos indígenas; e
  • 2% para candidatos quilombolas.

Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato de inscrição, indicar que deseja concorrer às vagas reservadas e autodeclarar-se negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, conforme quesito cor ou raça adotado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Remuneração

A remuneração mensal dos aprovados no concurso da Câmara Federal varia de R$ 21.008,19 até R$ 30.853,99, conforme o cargo (técnico e analista). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos.

Provas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 8 de março, nos turnos da manhã e tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.

O deputado Hugo Motta explicou que as provas serão realizadas em todas as capitais do Brasil.

“Justamente para facilitar o acesso das pessoas que queiram realizar essa prova, não mais sendo necessário sair do seu estado para ir a outro estado poder realizar o concurso”, destacou

Em 8 de março, as provas objetivas terão duração de cinco horas e a discursiva, de três horas.

Conforme descrito no edital, as provas objetivas terão 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos.

Para conhecer os detalhes do novo concurso da Câmara dos Deputados, acesse o site do processo seletivo e o edital público .

