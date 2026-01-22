Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

​O Sindicato dos Servidores Públicos de Tenente Portela divulga nota de esclarecimento

​O Sindicato dos Servidores Públicos de Tenente Portela vem a público esclarecer que não participou das negociações referentes ao reajuste salarial proposto pelo Executivo Municipal para 2026

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Sindicato dos Servidores Públicos
22/01/2026 às 16h45
​O Sindicato dos Servidores Públicos de Tenente Portela divulga nota de esclarecimento
Foto: Divulgação

Nota Pública de Esclarecimento

​O Sindicato dos Servidores Públicos de Tenente Portela vem a público esclarecer que não participou das negociações referentes ao reajuste salarial proposto pelo Executivo Municipal para 2026, projeto que atualmente aguarda votação na Câmara de Vereadores.

​É imperativo destacar que, apesar das reiteradas tentativas deste sindicato, o Prefeito Municipal não demonstrou disponibilidade para o diálogo ou negociação sobre as pautas da categoria. Essa postura evidencia uma preocupante falta de consideração institucional para com os servidores e seus legítimos representantes.

​Ressaltamos que, independentemente de inclinações políticas ou posicionamentos pessoais de membros da diretoria, o Sindicato atua exclusivamente na defesa dos interesses da classe.

​Sobre a proposta atual, é fundamental que a comunidade compreenda: o reajuste de 5% representa um ganho real de apenas 0,74%. Na prática, isso significa um aumento real de apenas 74 centavos a cada 100 reais — um valor que frustra as expectativas da categoria e está muito aquém do necessário.

​Recordamos que, no ano anterior, oficiamos ao Executivo uma sugestão de reajuste entre 7% e 9%, proposta que foi sumariamente ignorada.

​Diante do exposto, manifestamos nosso descontentamento com a condução do processo e reafirmamos que o Sindicato permanece de portas abertas para dialogar com o Executivo, desde que o objetivo seja atender, de fato, aos interesses dos servidores municipais.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/ Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta

Presidente da Casa anunciou nas redes sociais

 Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom
Radares Há 3 horas

Governador Eduardo Leite assina contrato de compra de mais três radares meteorológicos, possibilitando cobertura total para o RS

Com os novos equipamentos, será possível previsões mais precisas de curto e curtíssimo prazos em todo o Estado

 (Foto: Ascom/Prefeitura de Redentora)
Matrículas Há 7 horas

Inscrições abertas para programas sociais de crianças e adolescentes

Matrículas e rematrículas no CRAS Sagrada Família começam em 2 de fevereiro

 (Foto: Jornal Província)
Orçamento Há 8 horas

Em entrevista, a Câmara esclarece impasse sobre reajuste dos servidores e atribui atraso à incompatibilidade orçamentária

Vereadoras e diretor legislativo afirmam que falta de adequação da LOA à LDO impede votação do reajuste e do orçamento municipal

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Mais de 300 pets estarão disponíveis para adoção em evento em SP

Animais já estão castrados, vacinados e medicados contra vermes

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
29° Sensação
4.07 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

NiCE apresenta tendências de CX para 2026
Câmara Há 14 minutos

Comissão aprova projeto que incentiva inovação e tecnologia em regiões com menor IDH no Brasil
Tecnologia Há 33 minutos

Antifrágil: logística ultraexpressa ganha força no Brasil
Internacional Há 33 minutos

Lula e primeiro-ministro da Índia debatem ampliação de parcerias
Educação Há 33 minutos

Fies 2026: inscrições para seleção começam no dia 3 de fevereiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,62%
Euro
R$ 6,21 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 501,530,94 -0,57%
Ibovespa
175,775,02 pts 2.3%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias