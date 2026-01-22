​O Sindicato dos Servidores Públicos de Tenente Portela divulga nota de esclarecimento

Nota Pública de Esclarecimento

​O Sindicato dos Servidores Públicos de Tenente Portela vem a público esclarecer que não participou das negociações referentes ao reajuste salarial proposto pelo Executivo Municipal para 2026, projeto que atualmente aguarda votação na Câmara de Vereadores.

​É imperativo destacar que, apesar das reiteradas tentativas deste sindicato, o Prefeito Municipal não demonstrou disponibilidade para o diálogo ou negociação sobre as pautas da categoria. Essa postura evidencia uma preocupante falta de consideração institucional para com os servidores e seus legítimos representantes.

​Ressaltamos que, independentemente de inclinações políticas ou posicionamentos pessoais de membros da diretoria, o Sindicato atua exclusivamente na defesa dos interesses da classe.

​Sobre a proposta atual, é fundamental que a comunidade compreenda: o reajuste de 5% representa um ganho real de apenas 0,74%. Na prática, isso significa um aumento real de apenas 74 centavos a cada 100 reais — um valor que frustra as expectativas da categoria e está muito aquém do necessário.

​Recordamos que, no ano anterior, oficiamos ao Executivo uma sugestão de reajuste entre 7% e 9%, proposta que foi sumariamente ignorada.

​Diante do exposto, manifestamos nosso descontentamento com a condução do processo e reafirmamos que o Sindicato permanece de portas abertas para dialogar com o Executivo, desde que o objetivo seja atender, de fato, aos interesses dos servidores municipais.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.