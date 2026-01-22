Governador Eduardo Leite assina contrato de compra de mais três radares meteorológicos, possibilitando cobertura total para o RS

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira (22/1) o contrato de compra de mais três radares e prestação de serviço de monitoramento meteorológico e geológico no Rio Grande do Sul. O objetivo é qualificar a prestação de serviços de monitoramento meteorológico e geológico, com o fornecimento de três radares para monitoramento do território gaúcho. O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, também participou da assinatura.

“Os radares se somam ao radar já instalado na Região Metropolitana, dando cobertura total para a previsão precisa de eventos climáticos extremos, permitindo dar alertas ainda mais precisos à nossa população. É algo que vai ser muito importante na nossa estratégia de Defesa Civil, de resiliência, trazendo enormes benefícios em termos de proteção para a população gaúcha”, destacou Eduardo Leite.

Os equipamentos devem operar na frequência específica de radares Banda S, permitindo capacidade de penetrar na precipitação e fornecer resolução espacial adequada.

A licitação havia sido homologada no dia 2 de janeiro, pelo valor de R$ 177,7 milhões. A contratação está alinhada aos objetivos do Plano Rio Grande, programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Os radares estão contemplados especialmente no eixo da Preparação, e à Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres do Plano Rio grande, que prevêem o fortalecimento das estruturas físicas e institucionais da Defesa Civil, a capacitação técnica, o engajamento comunitário e a modernização da resposta do poder público aos desastres.

Com alcance operacional mínimo de 400 quilômetros (km), os equipamentos deverão ser instalados entre este ano e o ano que vem. O primeiro, na região Sul, será instalado no meio deste ano; o segundo, entre o Centro e a Fronteira Oeste, tem instalação prevista para o fim do ano; e o terceiro será instalado na região Norte do Estado em 2027. Em conjunto com o radar já instalado em Porto Alegre, permitirão a cobertura de todo o território gaúcho.

Avanço nas previsões meteorológicas

A implantação dos radares irá estabelecer um sistema avançado de previsão meteorológica de curto e curtíssimo prazos (nowcasting). Será possível também formar uma rede de radares, com interligação entre eles, de modo a proporcionar uma visão abrangente das condições meteorológicas com maior amplitude em uma região.

O coronel Luciano Chaves Boeira destaca a aquisição dos radares como um dos significativos avanços conquistados no último ano por meio do Plano Rio Grande, ao lado de outros projetos como a contratação de 130 estações hidrometeorológicas e do modelo hidrológico hidrodinâmico que estão sendo instalados.

“Nós teremos uma rede própria de radares do nosso Estado. Com esta assinatura, junto às contratações já realizadas e àquelas que ainda iremos assinar nos próximos meses, nós estamos colocando o Rio Grande do Sul na vanguarda da gestão de riscos de desastres”, aponta.

Desde setembro de 2024, Porto Alegre conta com o serviço de radar meteorológico instalado no Morro da Polícia. O radar, importado da República Tcheca, também traz informações em nowcasting, que melhoram a previsibilidade de eventos climáticos, como ventos e chuvas intensas. O equipamento cobre 150 quilômetros do território e opera em Banda C.

