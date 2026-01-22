Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo e ONU têm programação alusiva a 3 anos de emergência Yanomami

Uma série de ações em Roraima vai marcar a data

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 13h38
Governo e ONU têm programação alusiva a 3 anos de emergência Yanomami
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Passados três anos da emergência humanitária Yanomami, o governo federal e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) programam uma série de ações em Roraima. Nesta quinta-feira (22), está prevista a inauguração de um espaço do Acnur no Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e Ye’kwana (CREDHYY), em Boa Vista.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em um contexto marcado, também, pela crise humanitária na Venezuela, a ideia é reforçar a cooperação entre o Estado brasileiro e organismos internacionais “no atendimento e na proteção de povos indígenas, migrantes e refugiados no território”.

Na programação referente ao marco dos três anos da emergência humanitária Yanomami, estão previstas reuniões de avaliação, alinhamentos internos e encontros com o sistema de justiça, “reforçando o compromisso do MDHC com a atuação integrada, a cooperação internacional e a garantia de direitos humanos no contexto do acolhimento humanitário em Roraima”.

As atividades contam com a participação da Organização Internacional para Migrações (a agência das Nações Unidas para questões relacionadas ao tema) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Estão previstas visitas a abrigos indígenas e não indígenas – como os pontos de atendimento da Operação Acolhida – tanto em Boa Vista quanto em Pacaraima.

Emergência Yanomami

O reconhecimento da crise humanitária enfrentada pelos povos indígenas Yanomami e Ye’kwana teve início em 20 de janeiro de 2023, quando foi decretada emergência em saúde pública. Desde então, segundo o MDHC, o governo federal vem mantendo presença contínua e integrada na Terra Indígena Yanomami.

“A estratégia interministerial incluiu operações de segurança para a retirada de invasores, ações de comando e controle territorial, maior fiscalização ambiental e apoio logístico às comunidades, com mais de 9 mil operações realizadas entre 2024 e 2026”, justifica o ministério.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 20 horas

Guia de Direitos dos Povos de Matriz Africana é lançado em Brasília

Lançamento será esta noite no Teatro dos Bancários

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Acordo garante terras a 3 mil famílias em assentamentos no Paraná

Quase 60 mil hectares serão destinados pela União à reforma agrária

 © Polícia Militar SP/Twitter
Direitos Humanos Há 2 dias

Brasil é denunciado à OEA por ações policiais do governo de SP

Operações Escudo e Verão violaram direitos humanos, dizem entidades

 © Prefeitura de Bacabal/Divulgação
Direitos Humanos Há 7 dias

Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará

Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 semana

Defensorias acionam Justiça por medidas para enfrentar calor no Rio

Órgão atenta para sofrimento da população de rua

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
28° Sensação
2.19 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Trânsito urbano Há 5 minutos

Veículos estacionados irregularmente bloqueiam acesso ao Hospital Santo Antônio
Tecnologia Há 19 minutos

Janeiro Branco: saúde mental ganha foco no trabalho
Educação Há 19 minutos

Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam nesta sexta-feira
Tecnologia Há 45 minutos

Avanço da IA desafia distinção entre realidade e ficção
Câmara Há 45 minutos

Projeto inclui direito de autocustódia de ativos virtuais na legislação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,61%
Euro
R$ 6,21 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 501,200,90 -0,63%
Ibovespa
175,812,95 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias