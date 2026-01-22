Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Termina amanhã prazo para contestar resultado do Selo Alfabetização

Pontuação e classificação foram divulgadas na quarta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 13h18
Termina amanhã prazo para contestar resultado do Selo Alfabetização
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Começou nesta quinta-feira (22) o prazo para as secretarias de Educação de todo o país inscritas na segunda edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização apresentarem o pedido de reconsideração sobre o resultado preliminar da avaliação.

A pontuação e classificação dos participantes foram divulgadas na quarta-feira (21) pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC) e estão disponíveis no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) .

O pedido de reconsideração da pontuação poderá ser apresentado até esta sexta-feira (23), exclusivamente, pelos articuladores estaduais e municipais da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa) do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Os recursos devem obedecer os critérios e procedimentos previstos no edital do MEC .

O ministério disponibilizou um tutorial para orientação do pedido de reconsideração. Após o fim do prazo, os pedidos serão analisados e o resultado final sairá no dia 4 de fevereiro.

Participação

De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Educação Básica, essa edição recebeu 4.872 inscrições das 5.595 secretarias que participam do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, alcançando um índice de participação de 87,1%.

O Selo Alfabetização é concedido às secretarias de Educação pela formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. O reconhecimento é feito por meio de três categorias, conforme a pontuação alcançada pela secretaria de educação inscrita:

  • bronze - para pontuações entre 45 e 64 pontos;
  • prata - para pontuações entre 65 e 84 pontos;
  • ouro - para pontuações entre 85 e 100 pontos.

Colaboração

A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma política pública federal baseada na colaboração entre municípios, estados e Distrito Federal, com o objetivo de garantir o direito à alfabetização de 100% das crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental.

De acordo com o MEC, o compromisso não propõe uma solução centralizada para todo o país. Estados e Distrito Federal, em colaboração com municípios, elaboram a política e as iniciativas de alfabetização no território, conforme as especificidades de cada local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 31 minutos

Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam nesta sexta-feira

Podem concorrer participantes das últimas três edições do Enem

 © CFM
Educação Há 18 horas

CFM estuda usar Enamed para conceder registro profissional

Para faculdades, discurso dos médicos é corporativista

 © Wilson Dias/Agência Brasil
Educação Há 21 horas

Piso do magistério tem reajuste de 5,4% e vai a R$ 5,1 mil em 2026

MP assinada por Lula atualiza valor, que cresce acima da inflação
Educação Há 22 horas

Prouni 2026 oferece mais de 590 mil bolsas em instituições privadas

Inscrição vai de 26 a 29 de janeiro

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Educação Há 1 dia

Governo recompõe orçamento para educação e ciência

MEC recebe R$ 977 milhões e MCTI, R$ 186 milhões

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
28° Sensação
2.19 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Trânsito urbano Há 5 minutos

Veículos estacionados irregularmente bloqueiam acesso ao Hospital Santo Antônio
Tecnologia Há 19 minutos

Janeiro Branco: saúde mental ganha foco no trabalho
Educação Há 19 minutos

Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam nesta sexta-feira
Tecnologia Há 45 minutos

Avanço da IA desafia distinção entre realidade e ficção
Câmara Há 45 minutos

Projeto inclui direito de autocustódia de ativos virtuais na legislação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,61%
Euro
R$ 6,21 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 501,200,90 -0,63%
Ibovespa
175,812,95 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias