Inscrições abertas para programas sociais de crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o CRAS Sagrada Família, informa que as matrículas e rematrículas para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos estarão abertas a partir do dia 2 de fevereiro de 2026.

Para realizar a matrícula ou rematrícula, os responsáveis devem levar os seguintes documentos:

Folha resumo do Cadastro Único (disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social – setor Bolsa Família);

CPF dos pais ou responsáveis;

CPF da criança ou adolescente;

Comprovante de residência atualizado.

O atendimento será feito diretamente no CRAS. A Administração Municipal reforça o compromisso com o acesso às políticas de assistência e proteção social para crianças e adolescentes do município.











