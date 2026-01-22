Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições abertas para programas sociais de crianças e adolescentes

Matrículas e rematrículas no CRAS Sagrada Família começam em 2 de fevereiro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Ascom/Prefeitura de Redentora
22/01/2026 às 11h28
Inscrições abertas para programas sociais de crianças e adolescentes
(Foto: Ascom/Prefeitura de Redentora)

A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o CRAS Sagrada Família, informa que as matrículas e rematrículas para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos estarão abertas a partir do dia 2 de fevereiro de 2026.

Para realizar a matrícula ou rematrícula, os responsáveis devem levar os seguintes documentos:

  • Folha resumo do Cadastro Único (disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social – setor Bolsa Família);

  • CPF dos pais ou responsáveis;

  • CPF da criança ou adolescente;

  • Comprovante de residência atualizado.

O atendimento será feito diretamente no CRAS. A Administração Municipal reforça o compromisso com o acesso às políticas de assistência e proteção social para crianças e adolescentes do município.




■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Jornal Província)
Orçamento Há 1 hora

Em entrevista, a Câmara esclarece impasse sobre reajuste dos servidores e atribui atraso à incompatibilidade orçamentária

Vereadoras e diretor legislativo afirmam que falta de adequação da LOA à LDO impede votação do reajuste e do orçamento municipal

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Mais de 300 pets estarão disponíveis para adoção em evento em SP

Animais já estão castrados, vacinados e medicados contra vermes

 (Foro: Observador Regional)
Segurança Pública Há 3 horas

Criminalidade apresenta queda e registra uma das menores taxas na Região Celeiro em 2025

Balanço da SSP-RS aponta redução no número de ocorrências em comparação aos anos anteriores e confirma tendência de diminuição da violência.

 © Arquivo Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto

Equipamento deve ter selo de certificação do instituto
Geral Há 21 horas

Após alta hospitalar, primo de crianças desaparecidas auxilia na busca

Kauan foi acompanhado por uma equipe especializada

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
26° Sensação
2.12 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Matrículas Há 42 minutos

Inscrições abertas para programas sociais de crianças e adolescentes
Enfermagem Há 46 minutos

Enfermeiros poderão prescrever antibióticos
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova desconto na conta de luz para pessoas em tratamento de câncer
Senado Federal Há 48 minutos

Ensino de defesa civil na escola está na pauta da Comissão de Educação
Entretenimento Há 1 hora

BeFly lança 2º e-book com principais tendências do turismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,11%
Euro
R$ 6,23 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 502,508,63 -0,87%
Ibovespa
174,875,13 pts 1.78%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias