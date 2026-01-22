Quinta, 22 de Janeiro de 2026
Criminalidade apresenta queda e registra uma das menores taxas na Região Celeiro em 2025

Balanço da SSP-RS aponta redução no número de ocorrências em comparação aos anos anteriores e confirma tendência de diminuição da violência.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
22/01/2026 às 09h08
A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou, na última semana, o balanço das ocorrências policiais registradas em 2025. Os dados revelam uma das menores taxas de criminalidade dos últimos anos na Região Celeiro, confirmando uma tendência de redução nos principais indicadores de violência.

De acordo com o levantamento, foram registrados 1.905 crimes na região ao longo de 2025 — número 107 ocorrências menor que em 2024 e 395 a menos que em 2023.

Os meses de janeiro e abril foram os mais violentos do ano, ambos com 189 ocorrências cada. Já dezembro apresentou o menor índice, com 134 registros.

Entre os crimes mais recorrentes estão os delitos contra o patrimônio, que seguem liderando as estatísticas. No período entre janeiro e dezembro de 2025, foram contabilizadas:

 - 868 ocorrências de furtos e roubos;

 - 607 casos de estelionato;

 - 264 registros de posse e tráfico de entorpecentes;

 - 95 casos envolvendo armas e munições;

 - 56 furtos e roubos de veículos;

 - 15 homicídios.

A única modalidade que apresentou aumento foi o estelionato, passando de 539 casos em 2024 para 607 em 2025. Os homicídios mantiveram o mesmo número do ano anterior, enquanto os demais crimes apresentaram queda.

Um dado que chama atenção é a concentração de homicídios em Redentora, responsável por 5 dos 15 casos registrados em toda a região no ano.

No comparativo entre municípios, oito cidades ficaram acima da média regional, que foi de 12,19 crimes por mil habitantes: Campo Novo, Miraguaí, Tenente Portela, Três Passos, Santo Augusto, Braga, Bom Progresso e Inhacorá.

Em conclusão, os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul reforçam o compromisso do Estado com a transparência na gestão das informações e a melhoria contínua das políticas de segurança pública. A redução nos índices de criminalidade na Região Celeiro demonstra que as ações integradas entre as forças policiais e o investimento em estratégias preventivas vêm gerando resultados positivos. A SSP-RS reafirma que seguirá atuando com responsabilidade e eficiência, buscando garantir a tranquilidade, a proteção e o bem-estar de todos os gaúchos.

 

Metologia de cálculo:

 

Os índices regionais são calculados com base em ocorrências por mil habitantes, metodologia que permite uma leitura mais equilibrada entre municípios de diferentes tamanhos populacionais. Já a análise estadual utiliza a taxa por 100 mil habitantes. A SSP-RS reforça a importância desta abordagem proporcional para um diagnóstico mais preciso da segurança pública em cada localidade.

 

CONFIRA OS NÚMEROS POR DELITO E MUNICÍPIO:

 

 

