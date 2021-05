Soledade: Menor apreendido com arma parabeniza BM pela agilidade em apreendê-lo

Uma guarnição da Brigada Militar (BM) apreendeu um menor de idade durante a noite de ontem, domingo (23), no Centro de Soledade (RS), portando uma pistola com três munições e uma touca ninja.

Segundo informações da polícia, ele foi visto na Praça Central em atitude suspeita e ao avistar a guarnição, correu para o banheiro, escondendo os objetos no lixo. Ele foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi ouvido pelo delegado. O Conselho Tutelar foi acionado para o registro da ocorrência. O material foi apreendido e entregue na DPPA.

O menor confirmou que iria cometer um roubo e até “parabenizou” os policiais pela agilidade com que o prenderam, antes de cometer o crime. O mesmo é suspeito de roubo e tentativa de latrocínio em Bento Gonçalves, de onde é natural. Conforme a polícia, ele não tem familiares em Soledade e estaria na cidade como membro de uma facção.

