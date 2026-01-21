SC Day in Bern projeta Santa Catarina na Suíça e ativa acordo de parcerias firmado no Brasil

Acordo com Cantão de Berna foi assinado pela vice-governadora Marilisa Boehm em junho de 2025– Foto: Richard Casas / GVG

O SC Day in Bern, que será realizado pelo Governo de Santa Catarina na Suíça, marca um novo momento da presença internacional do Estado na Europa e consolida o relacionamento com um dos principais ecossistemas de inovação do continente. O evento integra a missão oficial liderada pela vice-governadora Marilisa Boehm, entre os dias 25 e 30 de janeiro, com foco em cooperação econômica, inovação e atração de investimentos.

Durante a agenda em Berna, o Governo de Santa Catarina fará a ativação do Acordo de Cooperação já assinado em Santa Catarina com o Cantão de Berna. A visita institucional tem como objetivo transformar o acordo em oportunidades concretas de parceria, ampliando a colaboração em áreas como tecnologia, indústria avançada, inovação, sustentabilidade, pesquisa aplicada e desenvolvimento econômico.

Santa Catarina se posiciona como porta aberta para a Europa

A vice-governadora cumpre compromissos institucionais acompanhada do secretário executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, responsável pela condução da agenda técnica e econômica da missão, além de representantes da InvestSC, da FIESC e de empresas catarinenses.

“Vamos ativar as conexões com um país repleto de empresas médias de altíssima tecnologia, o que é um foco de grande interesse para Santa Catarina. Neste momento em que a União Europeia olha com atenção para os países do Mercosul, em um acordo negociado por mais de 25 anos, o governador Jorginho Mello estabeleceu como prioridade sermos a porta aberta no país para a Europa. Com seis portos, uma atividade logística que funciona, o setor produtivo consolidado e a nossa cultura de trabalho, traçamos uma estratégia de atuação permanente para a internacionalização catarinense”, destaca o secretário Paulo Bornhausen.

Articulação Internacional orientada a resultados

O SC Day in Bern reunirá autoridades do governo cantonal, lideranças empresariais, centros de inovação e investidores, apresentando Santa Catarina como ambiente estratégico de negócios e porta de entrada para o mercado sul-americano. A programação inclui painéis institucionais, encontros bilaterais e visitas a hubs suíços de referência em manufatura avançada, transformação digital, saúde e tecnologias industriais.

A missão reforça a estratégia do Governo do Estado de consolidar uma atuação internacional contínua e orientada a resultados, fortalecendo acordos já firmados e ampliando a inserção de Santa Catarina em cadeias globais de inovação e investimentos.