Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
PF investiga grupo suspeito de usar criptomoeda para lavar dinheiro

Organização teria movimentado mais de R$ 39 milhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/01/2026 às 13h42

Uma operação realizada hoje (21) pela Polícia Federal (PF) combate organização criminosa que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. Segundo a PF, essa organização teria movimentado mais de R$ 39 milhões.

Chamada de Narco Azimut, a operação cumpriu mandados de busca e de prisões temporárias nas cidades paulistas de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, além de Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).

De acordo com a PF, as investigações mostraram que a associação criminosa era bem estruturada e movimentava grandes quantias de dinheiro, tanto em espécie quanto por meio de transferências bancárias e de criptoativos no Brasil e no exterior. O grande objetivo dessa organização era a lavagem de capitais.

Além dos mandados de prisão e de apreensão, a Justiça determinou o bloqueio e a apreensão de bens dos suspeitos . Também foram impostas diversas restrições como a proibição de movimentação empresarial e a proibição de transferência de bens móveis e imóveis que foram adquiridos por meio dos crimes cometidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
DENGUE
