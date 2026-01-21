Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inmet: maioria das regiões tem alerta de chuvas intensas nesta quarta

Causa é o deslocamento de uma zona de convergência do Atlântico Sul

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/01/2026 às 11h42
Inmet: maioria das regiões tem alerta de chuvas intensas nesta quarta
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste estão sob alerta nesta quarta-feira (21). Com exceção do Sul do país, as demais áreas devem registrar chuvas intensas ao longo do dia devido ao deslocamento de uma zona de convergência do Atlântico Sul.

Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, centro-oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e parte do Amazonas estão sob o alerta de perigo mais intenso no mapa do Inmet. Nesta faixa, há possibilidade de o volume de chuvas chegar pelo menos aos 50mm por dia até domingo.

Para esta quarta, o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais e a região de Rio Verde (Goiás), o volume de chuvas pode chegar aos 100 milímetros (mm) . Esta quantidade de chuvas pode causar deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios.

O Inmet também prevê chuvas que devem superar os 50mm na faixa que vai do Rio Grande do Norte a São Luís e também no Amapá. Apenas a Região Sul está de fora de algum alerta do Instituto.

Temperaturas nas capitais

As máximas desta quarta-feira:

  • Aracaju: 31º
  • Belém: 33º
  • Belo Horizonte: 22º
  • Boa Vista: 35º
  • Brasília: 25º
  • Campo Grande: 32º
  • Cuiabá: 31º
  • Curitiba: 24º
  • Florianópolis: 28º
  • Fortaleza: 30º
  • Goiânia: 27º
  • João Pessoa: 31º
  • Macapá: 31º
  • Maceió: 32º
  • Manaus: 32º
  • Natal: 31º
  • Palmas: 30º
  • Porto Alegra: 29º
  • Porto Velho: 30º
  • Recife: 31º
  • Rio Branco: 29º
  • Rio de Janeiro: 25º
  • Salvador: 31º
  • São Luís: 30º
  • São Paulo: 22º
  • Teresina: 33º
  • Vitória: 23º
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

País com maioria das regiões em alerta de chuvas intensas nesta quarta

Causa é o deslocamento de uma zona de convergência do Atlântico Sul

 (Fotos: Divulgação Bombeiros Voluntários)
Defesa Civil Há 6 horas

Bombeiros Voluntários de Tenente Portela participam de curso de intervenção em desastres

Capacitação foi realizada no município de Agudo e reforçou técnicas para atuação em emergências e grandes ocorrências

 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
Investimentos Há 6 horas

Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS

Investimentos de R$ 2,8 bi também contemplam estaleiros no AM e SC

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 22 horas

Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028

Serviço já teve mais de 1,5 milhão de terminais em todo o país
Geral Há 22 horas

Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer

PC Siqueira fez sucesso na internet e na TV

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
1.21 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 36 minutos

Senado analisa indicações para STF, CVM e outros órgãos
Economia Há 36 minutos

População poderá influenciar na elaboração do Orçamento da União
Câmara Há 36 minutos

Projeto regulamenta concessão de empréstimos a quem recebe o Benefício de Prestação Continuada
Justiça Há 36 minutos

Psol aciona STF contra “gratificação faroeste” a policiais que matam
Política Há 2 horas

Fim da escala 6x1 deve aumentar produtividade, diz Boulos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,93%
Euro
R$ 6,23 -1,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 505,475,14 +0,01%
Ibovespa
169,988,60 pts 2.23%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias