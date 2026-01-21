Quarta, 21 de Janeiro de 2026
Bombeiros Voluntários de Tenente Portela participam de curso de intervenção em desastres

Capacitação foi realizada no município de Agudo e reforçou técnicas para atuação em emergências e grandes ocorrências

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Bombeiros Voluntários
21/01/2026 às 07h18
(Fotos: Divulgação Bombeiros Voluntários)

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela participaram do Curso de Intervenção em Desastres, realizado no município de Agudo, no Rio Grande do Sul. A capacitação teve como objetivo reforçar conhecimentos e técnicas essenciais para a atuação em situações de emergência e em cenários de grandes desastres.

A participação no curso integra o compromisso contínuo da corporação com o investimento em treinamento e qualificação. A iniciativa busca garantir um atendimento cada vez mais preparado e seguro à comunidade, fortalecendo a capacidade de resposta dos bombeiros voluntários diante de ocorrências complexas.

 
© Fernando Frazão/Agência Brasil
