Bombeiros Voluntários de Tenente Portela participam de curso de intervenção em desastres

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela participaram do Curso de Intervenção em Desastres, realizado no município de Agudo, no Rio Grande do Sul. A capacitação teve como objetivo reforçar conhecimentos e técnicas essenciais para a atuação em situações de emergência e em cenários de grandes desastres.

A participação no curso integra o compromisso contínuo da corporação com o investimento em treinamento e qualificação. A iniciativa busca garantir um atendimento cada vez mais preparado e seguro à comunidade, fortalecendo a capacidade de resposta dos bombeiros voluntários diante de ocorrências complexas.