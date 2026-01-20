Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028

Serviço já teve mais de 1,5 milhão de terminais em todo o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/01/2026 às 15h33
Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os últimos 30 mil telefones de uso público, popularmente conhecidos como orelhões, já têm data marcada para a aposentadoria: o final de 2028.

Lançados em 1972 em todo o Brasil, os orelhões têm design assinado pela arquiteta Chu Ming Silveira, chinesa radicada no país.

A rede, que já teve mais de 1,5 milhão de terminais, era mantida por concessionárias de telefonia fixa, como uma contrapartida obrigatória do serviço.

Concessões terminaram em 2025

Os contratos de concessão que incluiam a manutenção dos orelhões foram firmados em 1998 e chegaram ao fim em dezembro de 2025.

Adaptação desses contratos, no formato de autorizações de serviço, prevê a extinção gradual dos telefones públicos dentro do plano de universalização do acesso de telefonia no país.

Segundo a Anatel, com a proximidade do término dos contratos, "tornou-se oportuna uma discussão mais ampla sobre o atual modelo de concessão, com o fim de buscar estimular os investimentos em redes de suporte à banda larga".

Nesse cenário, as concessionárias buscaram celebrar acordos com a administração pública para viabilizar a adaptação da concessão do sistema de telefonia fixa (STFC) para a modalidade de autorização, regida pelo regime privado, informou a Agência.

A mudança de regime teve um fator a mais de complexidade: uma das maiores concessionárias, a Oi, passa por crise financeira desde 2016, com processo de falência aberto .

Orelhões em funcionamento

Na prática, cerca de 9 mil telefones de uso coletivo permanecerão ativos em cidades onde não haja ao menos o sinal 4G para a rede móvel. Hoje a maior parte dos TUPs estão no estado de São Paulo, e sua localização pode ser consultada no site da Anatel .

"As empresas assumiram compromissos de manutenção da oferta de serviço de telecomunicações com funcionalidade de voz (incluindo os orelhões), em regime privado, por meio de quaisquer tecnologias, em localidades nas quais as empresas forem as únicas prestadoras presentes, até o prazo máximo de 31 de dezembro de 2028", esclareceu a Anatel.

A agência reguladora acrescentou que as empresas se comprometeram ainda a realizar investimentos em infraestrutura de telecomunicações no país, tais como: implantação de fibra óptica em localidades sem tal infraestrutura, antenas da telefonia celular (tecnologia no mínimo 4G) em localidades sem tal infraestrutura, expansão da rede de telefonia celular em municípios, implantação de cabos submarinos e fluviais, conectividade em escolas públicas e construção de data centers.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A base que está melhor adaptada é a da Oi, que, conta com 6.707 unidades. Vivo, Algar e Claro/Telefônica desligarão suas redes este ano, restando em torno de 2 mil orelhões operados por elas.

Os outros 500 TUPs são da empresa Sercomtel, nos municípios de Londrina e Tamarana, no Paraná, e só poderão ser retirados após a adaptação necessária.

Há ainda, no país, orelhões cuja manuteção pelas operadoras não é obrigatória. Seu desligamento pode ser solicitado diretamente a elas, e caso não atendam à Anatel, por meio da central de atendimento (1331) ou no portal da agência na internet .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer

PC Siqueira fez sucesso na internet e na TV

 (Foto: Ilustração / Geração IA)
Resgate Animal Há 3 horas

Bombeiros resgatam cobra dentro de residência em Três Passos

Animal foi encontrado no banheiro de uma casa no bairro Frei Olímpio e apresentava comportamento agressivo.

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Aberto prazo para recursos da votação para Comitê Editorial da EBC

Pedidos, via Plataforma Brasil Participativo, vão até 23 de janeiro

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 4 horas

Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata

Foto: Divulgação/CelescA partir desta sexta-feira, dia 23, a Celesc passa a aplicar uma redução de 10% nas tarifas de recarga de veículos elétricos...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Chuva forte atinge o Rio de janeiro desde a noite desta segunda-feira

Não há registro desabrigados e desalojados até o momento

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.01 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha
Justiça Há 33 minutos

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova tarifa social de energia para áreas comuns de prédios populares
Justiça Há 48 minutos

Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli
Câmara Há 1 hora

Projeto suspende uso de recursos da Petrobras para formação técnica com enfoque social

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,14%
Euro
R$ 6,30 +1,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 509,530,45 -3,85%
Ibovespa
165,785,30 pts 0.57%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias