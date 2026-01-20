Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições no ProUni começam na segunda; confira as vagas disponíveis

Edição 2026 oferece 594 mil bolsas de estudos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/01/2026 às 15h03
Inscrições no ProUni começam na segunda; confira as vagas disponíveis
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 foram divulgados na última sexta-feira (15) e agora os candidatos miram nas oportunidades de acesso ao ensino superior a partir da nota obtida na prova. Além do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições já estão abertas, quem quiser disputar uma bolsa de estudo do Programa Universidade para Todos (ProUni) poderá se candidatas a partir da próxima segunda-feira, 26 de janeiro.

De acordo com o edital , o Prouni vai oferecer 594 mil bolsas nesta edição. Segundo o Ministério da Educação (MEC), é a maior oferta da história do programa..

Bolsas

Do total, 274.819 bolsas são integrais, que custeiam 100% da mensalidade, e 319.700 custeiam 50% da mensalidade. Administração (63.978) e ciências contábeis (41.864) somam o maior número de bolsas.

A maior parte da oferta é para cursos de bacharelado: 328.175 bolsas. Há ainda 253.597 para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciatura.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como se candidatar?

As inscrições no programa estarão abertas de 26 a 29 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Na página, os candidatos já podem consultar as vagas ofertadas por curso, turno, instituição e local de oferta.

A seleção é feita por meio da nota do Enem. Para participar, o estudante deve ter completado o ensino médio ou participado das edições de 2024 ou 2025 do exame. É necessário ainda ter nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação.

Quem pode participar do ProUni?

Podem concorrer, estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede privada na condição de bolsistas. Quem cursou o ensino médio integralmente na rede privada também pode disputar o benefício, desde que se encaixe nos critérios de renda. Também têm acesso à política pública pessoas com deficiência e professores da rede pública. Os critérios para a candidatura estão detalhados no edital.

No caso das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de três salários mínimos.

Cronograma ProUni 1/2026

Inscrições - 26 a 29 de janeiro

Resultado da 1ª chamada – 3 de fevereiro

Resultado da 2ª chamada – 2 de março

Manifestação de interesse na lista de espera – 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera – 31 de março

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Ano letivo Há 6 horas

Período para confirmação de matrícula presencialmente nas escolas estaduais começa na terça (20)

Responsáveis e estudantes maiores de idade devem comparecer à escola designada até 30 de janeiro

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 21 horas

Enamed: Veja medidas aplicadas a cursos de medicina com avaliação ruim

Cerca de 30% dos cursos analisados tiveram desempenho insatisfatório
Educação Há 21 horas

Decreto permite que faculdades comunitárias recebam recursos públicos

Medida foi assinada pelo presidente Lula em evento no Planalto

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 22 horas

Associações criticam avaliação dos cursos de medicina feita pelo MEC

Ministro pede reflexão e diz que estudantes não serão prejudicados

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Enamed: mais de 69% dos cursos tiveram desempenho satisfatório

Estudantes da rede municipal apresentaram menor desempenho

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.01 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

InfinitePay lança agendamentos e otimiza gestão de serviços
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova projeto que proíbe privatização de praias e cobrança de pedágio em orlas
Tecnologia Há 34 minutos

ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha
Justiça Há 48 minutos

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova tarifa social de energia para áreas comuns de prédios populares

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,19%
Euro
R$ 6,30 +1,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,271,62 -3,76%
Ibovespa
165,942,06 pts 0.66%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias