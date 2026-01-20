Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bombeiros resgatam cobra dentro de residência em Três Passos

Animal foi encontrado no banheiro de uma casa no bairro Frei Olímpio e apresentava comportamento agressivo.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
20/01/2026 às 14h21
Bombeiros resgatam cobra dentro de residência em Três Passos
(Foto: Ilustração / Geração IA)

Na tarde de segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, por volta das 16h10, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de salvamento de animal no município de Três Passos.

De acordo com o relato da solicitante, uma cobra foi encontrada no interior de sua residência, localizada na Rua José Luis Rhoden, no bairro Frei Olímpio.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o animal estava no banheiro da casa, apresentando comportamento agressivo, o que exigiu cuidados especiais durante a operação.

Para a captura, a guarnição utilizou uma pinça tipo gancho, equipamento apropriado para o manejo seguro de animais silvestres, além de uma caixa específica para o transporte, garantindo a segurança tanto dos moradores quanto da equipe de atendimento.

Após a conclusão do salvamento, a cobra foi entregue ao biólogo Arthur Abegg, do Instituto Butantan, que ficou responsável pelos procedimentos técnicos e pelo destino adequado do animal.

A ocorrência foi atendida com sucesso, sem registro de feridos ou danos materiais.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028

Serviço já teve mais de 1,5 milhão de terminais em todo o país
Geral Há 2 horas

Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer

PC Siqueira fez sucesso na internet e na TV

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Aberto prazo para recursos da votação para Comitê Editorial da EBC

Pedidos, via Plataforma Brasil Participativo, vão até 23 de janeiro

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 4 horas

Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata

Foto: Divulgação/CelescA partir desta sexta-feira, dia 23, a Celesc passa a aplicar uma redução de 10% nas tarifas de recarga de veículos elétricos...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Chuva forte atinge o Rio de janeiro desde a noite desta segunda-feira

Não há registro desabrigados e desalojados até o momento

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.01 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

InfinitePay lança agendamentos e otimiza gestão de serviços
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova projeto que proíbe privatização de praias e cobrança de pedágio em orlas
Tecnologia Há 34 minutos

ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha
Justiça Há 48 minutos

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova tarifa social de energia para áreas comuns de prédios populares

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,19%
Euro
R$ 6,30 +1,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,271,62 -3,76%
Ibovespa
165,942,06 pts 0.66%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias