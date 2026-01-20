Bombeiros resgatam cobra dentro de residência em Três Passos

Na tarde de segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, por volta das 16h10, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de salvamento de animal no município de Três Passos.

De acordo com o relato da solicitante, uma cobra foi encontrada no interior de sua residência, localizada na Rua José Luis Rhoden, no bairro Frei Olímpio.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o animal estava no banheiro da casa, apresentando comportamento agressivo, o que exigiu cuidados especiais durante a operação.

Para a captura, a guarnição utilizou uma pinça tipo gancho, equipamento apropriado para o manejo seguro de animais silvestres, além de uma caixa específica para o transporte, garantindo a segurança tanto dos moradores quanto da equipe de atendimento.

Após a conclusão do salvamento, a cobra foi entregue ao biólogo Arthur Abegg, do Instituto Butantan, que ficou responsável pelos procedimentos técnicos e pelo destino adequado do animal.

A ocorrência foi atendida com sucesso, sem registro de feridos ou danos materiais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.