Colheita da soja está praticamente finalizada no Rio Grande do Sul

Conforme o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, 96% das lavouras com soja – da safra 2020/2021 – já foram ceifadas no Rio Grande do Sul. O restante das áreas encontra-se na etapa de maturação.

Os extensionistas da instituição destacam que muitos sojicultores que já finalizaram a colheita, realizam no momento a amostragem de solo para correção da acidez e planejamento da próxima safra.

Em relação ao milho, o Informativo Conjuntural revela que a colheita atingiu 88% da área plantada no Estado. As demais lavouras estão em fase de maturação (9%) e de enchimento de grãos (3%).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.