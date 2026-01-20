Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata

Foto: Divulgação/CelescA partir desta sexta-feira, dia 23, a Celesc passa a aplicar uma redução de 10% nas tarifas de recarga de veículos elétricos...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
20/01/2026 às 12h57
Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Celesc

A partir desta sexta-feira, dia 23, a Celesc passa a aplicar uma redução de 10% nas tarifas de recarga de veículos elétricos em toda a sua rede pública de eletropostos, tornando o custo por quilômetro ainda mais competitivo e reforçando o papel estratégico da energia elétrica na transição para um modelo de transporte mais limpo e eficiente.

A nova tabela tarifária já está em vigor e será aplicada no período de janeiro a abril de 2026, contemplando tanto as estações rápidas quanto as semirrápidas. A medida é resultado de um estudo de mercado detalhado, que avaliou os preços praticados por redes públicas e privadas em diferentes regiões do país.

Novos valores por kWh

• Estações rápidas: de R$ 2,49 para R$ 2,29
• Estações semirrápidas: de R$ 2,19 para R$ 1,99

Segundo a Celesc, a redução reforça a competitividade da recarga elétrica frente aos combustíveis fósseis, especialmente em um cenário de crescimento da frota de veículos elétricos e híbridos plug-in no Estado.

Pagamento simplificado e mais tecnologia

Além do ajuste tarifário, a companhia implementou um novo sistema de pagamento via QR Code, eliminando a necessidade de cadastros complexos ou aplicativos específicos. O motorista pode escanear o código disponível na estação, acessar o link pelo navegador do celular e efetuar o pagamento de forma rápida e segura.

A modernização também acompanha a expansão e o reforço tecnológico da rede, com estações estrategicamente distribuídas no litoral, no Oeste e nas regiões serranas, garantindo maior confiabilidade, disponibilidade e previsibilidade para quem utiliza veículos elétricos em Santa Catarina.

Atualmente, o corredor elétrico da Celesc conta com 38 eletropostos em 28 municípios atendidos. Com expansão prevista para 100 cidades em 2026, o projeto garante distância média de até 50 km entre recargas, integra o Estado de ponta a ponta e impulsiona o turismo sustentável e a mobilidade de baixa emissão.

Infraestrutura como vetor da transição energética

Para o diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder, a redução tarifária está diretamente ligada à estratégia de fortalecimento da infraestrutura elétrica voltada à mobilidade sustentável.

“A eletromobilidade depende de uma equação clara: energia limpa, infraestrutura confiável e custo competitivo. Ao reduzir as tarifas e modernizar nossa rede de eletropostos, a Celesc cria um ambiente mais favorável para a adoção dos veículos elétricos e estimula um uso cada vez mais eficiente da matriz elétrica catarinense”, destaca Hoffelder.

A iniciativa também contribui para o aumento do volume de energia transacionada na rede de recarga, criando escala para novos investimentos em equipamentos, sistemas de monitoramento em tempo real e integração com soluções inteligentes do sistema elétrico.

Benefícios diretos ao consumidor e ao Estado

Com a ampliação dos incentivos, os usuários da rede Celesc passam a contar com três ganhos diretos:

• Eficiência tecnológica: acesso a carregadores modernos, monitorados em tempo real;
• Benefício ambiental: recargas associadas a uma matriz elétrica predominantemente limpa, com redução de emissões e de ruídos urbanos;
• Segurança e valorização do investimento: maior previsibilidade para quem opta por veículos de zero emissão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Chuva forte atinge o Rio de janeiro desde a noite desta segunda-feira

Não há registro desabrigados e desalojados até o momento

 (Foto: Enzo Mingroni/g1)
Telefonia pública Há 2 horas

Região Celeiro ainda mantém orelhões ativos em vários municípios

Apesar do avanço dos celulares, alguns aparelhos seguem funcionando até 2028 em localidades sem cobertura móvel
Geral Há 2 horas

PF realiza operação para combater tráfico de cocaína do PCC

Ações ocorrem em São Paulo e Mato Grosso do Sul

 (Foto: Ian Tâmbara / Agencia RBS)
Transporte Há 3 horas

Encerramento de rodoviárias deixa 20 cidades sem terminais no Norte do RS

Fechamentos ocorreram nos últimos cinco anos e obrigam passageiros a usar aplicativos ou embarcar em pontos improvisados

 (Foto: Correio do Povo)
Futebol Há 3 horas

Ex-jogador do Inter e campeão mundial relata agressão policial em Curitiba

Perdigão afirma ter sido atingido com golpes de cassetete ao deixar o estádio após partida no último domingo

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.58 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul
Entretenimento Há 18 minutos

Inhotim projeta Minas Gerais no cenário internacional
Turismo Há 33 minutos

Santa Catarina articula ampliação de voos diretos com a Air France em Paris
Energia Há 33 minutos

Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata
Tecnologia Há 47 minutos

Ergonomia pode elevar em até 18% a produtividade no trabalho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,17%
Euro
R$ 6,29 +1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,748,06 -2,37%
Ibovespa
166,145,44 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias