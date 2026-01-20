Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata

Foto: Divulgação/Celesc

A partir desta sexta-feira, dia 23, a Celesc passa a aplicar uma redução de 10% nas tarifas de recarga de veículos elétricos em toda a sua rede pública de eletropostos, tornando o custo por quilômetro ainda mais competitivo e reforçando o papel estratégico da energia elétrica na transição para um modelo de transporte mais limpo e eficiente.

A nova tabela tarifária já está em vigor e será aplicada no período de janeiro a abril de 2026, contemplando tanto as estações rápidas quanto as semirrápidas. A medida é resultado de um estudo de mercado detalhado, que avaliou os preços praticados por redes públicas e privadas em diferentes regiões do país.

Novos valores por kWh

• Estações rápidas: de R$ 2,49 para R$ 2,29

• Estações semirrápidas: de R$ 2,19 para R$ 1,99

Segundo a Celesc, a redução reforça a competitividade da recarga elétrica frente aos combustíveis fósseis, especialmente em um cenário de crescimento da frota de veículos elétricos e híbridos plug-in no Estado.

Pagamento simplificado e mais tecnologia

Além do ajuste tarifário, a companhia implementou um novo sistema de pagamento via QR Code, eliminando a necessidade de cadastros complexos ou aplicativos específicos. O motorista pode escanear o código disponível na estação, acessar o link pelo navegador do celular e efetuar o pagamento de forma rápida e segura.

A modernização também acompanha a expansão e o reforço tecnológico da rede, com estações estrategicamente distribuídas no litoral, no Oeste e nas regiões serranas, garantindo maior confiabilidade, disponibilidade e previsibilidade para quem utiliza veículos elétricos em Santa Catarina.

Atualmente, o corredor elétrico da Celesc conta com 38 eletropostos em 28 municípios atendidos. Com expansão prevista para 100 cidades em 2026, o projeto garante distância média de até 50 km entre recargas, integra o Estado de ponta a ponta e impulsiona o turismo sustentável e a mobilidade de baixa emissão.

Infraestrutura como vetor da transição energética

Para o diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder, a redução tarifária está diretamente ligada à estratégia de fortalecimento da infraestrutura elétrica voltada à mobilidade sustentável.

“A eletromobilidade depende de uma equação clara: energia limpa, infraestrutura confiável e custo competitivo. Ao reduzir as tarifas e modernizar nossa rede de eletropostos, a Celesc cria um ambiente mais favorável para a adoção dos veículos elétricos e estimula um uso cada vez mais eficiente da matriz elétrica catarinense”, destaca Hoffelder.

A iniciativa também contribui para o aumento do volume de energia transacionada na rede de recarga, criando escala para novos investimentos em equipamentos, sistemas de monitoramento em tempo real e integração com soluções inteligentes do sistema elétrico.

Benefícios diretos ao consumidor e ao Estado

Com a ampliação dos incentivos, os usuários da rede Celesc passam a contar com três ganhos diretos:

• Eficiência tecnológica: acesso a carregadores modernos, monitorados em tempo real;

• Benefício ambiental: recargas associadas a uma matriz elétrica predominantemente limpa, com redução de emissões e de ruídos urbanos;

• Segurança e valorização do investimento: maior previsibilidade para quem opta por veículos de zero emissão.