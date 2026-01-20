Região Celeiro ainda mantém orelhões ativos em vários municípios

O ano de 2026 marca o fim definitivo dos orelhões no Brasil, símbolos de uma época em que a telefonia pública era essencial. Segundo a Anatel, ainda existem cerca de 38 mil telefones públicos espalhados pelo país, sendo que mais de 33 mil permanecem ativos e cerca de 4 mil estão em manutenção.

Na Região Celeiro, alguns aparelhos continuam funcionando, concentrados em municípios específicos. Tiradentes do Sul, Campo Novo, Coronel Bicaco, Santo Augusto e São Valério do Sul possuem um orelhão cada. Outras cidades com pelo menos uma unidade são Independência, Três de Maio, Horizontina, Doutor Maurício Cardoso e Santa Rosa. Novo Machado ainda mantém dois aparelhos em funcionamento, enquanto Santo Cristo concentra o maior número na região, com cinco orelhões.

Com a popularização dos celulares, os orelhões se tornaram praticamente obsoletos. A Anatel determinou que as operadoras redirecionem os recursos antes destinados à telefonia pública para a expansão da banda larga e da telefonia móvel.

A retirada em massa dos aparelhos começou em janeiro, dando prioridade àqueles já desativados. Segundo a Anatel, os orelhões só permanecerão até 2028 em locais que não possuem cobertura de telefonia móvel.