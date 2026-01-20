Período para confirmação de matrícula presencialmente nas escolas estaduais começa na terça (20)

A partir de terça-feira (20/1), a Rede Estadual entra na fase final do processo de matrícula para o ano letivo de 2026. Entre 20 e 30 de janeiro, as famílias e estudantes que solicitaram vagas para ingresso ou transferências na segunda etapa devem comparecer às escolas para realizar a confirmação das matrículas. No Portal de Matrículas, o aluno pode conferir a qual escola foi designado para a matrícula.
Diferentemente da inscrição, feita pela internet, esta fase é obrigatoriamente presencial. O estudante ou o responsável legal, no caso dos menores de idade, precisa ir até a escola para a qual foi designado para entregar os documentos e assinar a ficha de matrícula. Quem perder esse prazo corre o risco de perder a vaga.
Documentos exigidos
A matrícula só é considerada efetivada após a entrega presencial dos documentos na escola. No momento da confirmação, de acordo com a Portaria Seduc/RS 776/2025, devem ser apresentados:
Uniformes e início do ano letivo
Durante o período da segunda chamada, os novos estudantes também solicitaram os uniformes para o ano letivo de 2026, escolhendo o tamanho das roupas. Os kits, compostos por dez peças, serão entregues nas próprias escolas a partir de 18 de fevereiro, data marcada para o início das aulas em toda a Rede Estadual.
Sobre a segunda chamada
A segunda chamada atende a diferentes situações e funciona como um ajuste no fluxo de matrículas da Rede Estadual:
Quem já confirmou a matrícula na primeira chamada, realizada em dezembro, não precisa realizar nenhuma ação neste momento. A etapa é exclusiva para os estudantes designados na segunda chamada.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.