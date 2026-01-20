Encerramento de rodoviárias deixa 20 cidades sem terminais no Norte do RS

Nos últimos cinco anos, 20 municípios da Região Norte do Rio Grande do Sul deixaram de contar com terminais rodoviários físicos. O dado consta em um levantamento do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e aponta que, com o fechamento das estações, os usuários passaram a comprar passagens por aplicativos ou diretamente com motoristas, sem acesso à estrutura tradicional das rodoviárias.

O caso mais recente foi registrado em Lagoa Vermelha. Em janeiro, a prefeitura, em parceria com o Daer, definiu um local provisório para embarque e desembarque de passageiros enquanto não é realizada uma nova licitação para o terminal.

De acordo com Alexandre Panegalli, presidente do Sindicato de Agências e Estações Rodoviárias no Estado do Rio Grande do Sul (Saerrgs), o encerramento das rodoviárias está relacionado à diminuição do número de horários disponíveis e à queda no volume de passageiros, fatores que fragilizam o sistema de transporte rodoviário.

— Quando uma estação fecha ou é substituída por um ponto improvisado, diversas funções deixam de existir naquele espaço, e os trabalhadores acabam sendo direcionados ao mercado em busca de recolocação em outras empresas ou setores — explica.

Redução no uso dos terminais físicos

Outro exemplo recente no Norte do Estado é o fechamento da Rodoviária de Tapejara, que encerrou as atividades em 31 de dezembro de 2025.

Em Passo Fundo, os números também indicam retração. Em 2019, a rodoviária registrou 472.924 vendas de passagens. Em 2021, esse total caiu para 233.539, uma redução de aproximadamente 50,6%. A diminuição continuou nos anos seguintes, chegando a 222.411 vendas em 2025, o que confirma a queda contínua na utilização do transporte rodoviário no município.

O Daer esclarece que o fim da concessão de uma rodoviária não significa a paralisação das linhas de transporte. Segundo o órgão, as empresas seguem operando normalmente nas cidades afetadas.

Já o Saerrgs alerta que a realização de embarques e desembarques em locais informais gera falta de padronização e indefinição de responsabilidades no atendimento aos passageiros.

— Há manifestações de desconforto por parte da população. Os relatos incluem dificuldades de acesso, ausência de salas de espera, banheiros e abrigo contra as condições climáticas, além da localização afastada dos novos pontos em relação ao centro das cidades — destacou Alexandre Panegalli.