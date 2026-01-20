Terça, 20 de Janeiro de 2026
Ex-jogador do Inter e campeão mundial relata agressão policial em Curitiba

Perdigão afirma ter sido atingido com golpes de cassetete ao deixar o estádio após partida no último domingo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Correio do Povo
20/01/2026 às 10h35
Ex-jogador do Inter e campeão mundial relata agressão policial em Curitiba
(Foto: Correio do Povo)

O ex-jogador Perdigão, campeão mundial pelo Internacional, denunciou ter sido agredido por um policial militar durante um jogo de futebol realizado no Paraná, no último domingo. Segundo ele, a agressão ocorreu na saída da partida entre São Joseense e Operário, no estádio Vila Capanema, em Curitiba, sem que houvesse qualquer provocação.

De acordo com o relato do ex-atleta, os golpes de cassetete começaram de forma inesperada. “Fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão”, afirmou.

Perdigão disse que se aproximou do policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo trabalho e desejar boa noite. “Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete”, relatou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ex-jogador sem esboçar reação, segurando um copo de cerveja, enquanto é atingido por golpes no tórax e nos braços. Ele afirmou que tentou acalmar a situação em todos os momentos. “Me afastei e deixei claro que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável”, declarou.

Por fim, Perdigão informou que já está tomando as providências cabíveis e espera que o responsável pelo ocorrido seja devidamente responsabilizado.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
