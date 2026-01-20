Terça, 20 de Janeiro de 2026
Técnicos de enfermagem aplicavam desinfetante em pacientes na UTI de hospital

Polícia investiga ao menos três homicídios ocorridos na UTI do Hospital Anchieta entre novembro e dezembro.

Por: Marcelino Antunes Fonte: CNN Brasil
20/01/2026 às 10h22
Técnicos de enfermagem aplicavam desinfetante em pacientes na UTI de hospital
(Foto: Ilustração / Internet)

O homem de 24 anos preso nesta segunda-feira (19/1) suspeito de cometer uma série de homicídios dentro de um hospital do Distrito Federal aplicou desinfetante ao menos 10 vezes em um paciente que estava internado.

Uma operação da Polícia Civil do DF prendeu três técnicos de enfermagem suspeitos de matarem, ao menos, três pacientes que estavam internados no Hospital Anchieta entre novembro e dezembro 2025. Os presos tem 28, 24 e 22 anos e não tiveram a identidade revelada pela polícia.

O caso foi denunciado às autoridades pelo próprio hospital, após observar circunstâncias atípicas relacionadas a três na UTI. “O hospital instaurou investigação, por iniciativa própria”, afirmou a instituição em nota.

A polícia detalhou que, em um caso específico, o técnico de enfermagem administrou um produto químico de limpeza no paciente.

“Em um dos casos ele sugou um desinfetante no quarto de um paciente com a seringa e aplicou ao menos 10 vezes no paciente”, afirmou o delegado.

Entre as vítimas estão uma professora aposentada de 75 anos, um servidor da Caesb de 63 e um jovem de 33 anos.

“Eles foram mortos pela ação de quem deveria estar cuidando deles”, afirmou o delegado nesta segunda-feira (19/1).

Inicialmente, os presos tentaram negar os crimes dizendo que apenas aplicavam os medicamentos que eram indicados pelos médicos. No entanto, ao serem confrontados com as provas dos crimes, os investigados não apresentaram arrependimento e demonstraram frieza total, segundo o delegado. Ao confessar o crime, o grupo não explicou a motivação.

A investigação deverá indiciar os suspeitos pelos crimes de homicídios dolosos qualificados com impossibilidade de defesa da vítima.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
