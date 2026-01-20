Terça, 20 de Janeiro de 2026
Homem esquece caminhonete em oficina e mobiliza polícia para localizá-la no RS

A partir de imagens de câmeras de segurança, os policiais descobriram que, na verdade, o próprio dono da caminhonete havia deixada-o na oficina.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Portal Arauto
20/01/2026 às 07h12
A Brigada Militar (BM) foi mobilizada nesse domingo (18) para uma ocorrência inusitada. Um homem de 68 anos, morador de Vale Verde, registrou ocorrência de furto de sua caminhonete S10 preta na RSC-287, no trajeto para Santa Cruz do Sul.

Segundo o relato do homem, ele teria se sentido mal, e um indivíduo teria se aproximado e o levado de volta para casa.

 

Ele chegou em casa, e foi buscar uma quantia de dinheiro para retribuir a ajuda recebida. Quando voltou à rua, percebeu que o homem havia levado a sua caminhonete.

A BM iniciou as buscas e descobriu que o veículo estava em uma oficina do Bairro Senai, em Santa Cruz do Sul. Quando os policias chegaram ao local, o proprietário da oficina permitiu a entrada dos policiais. A partir de imagens de câmeras de segurança, os policiais descobriram que, na verdade, o próprio dono da caminhonete havia deixada-o na oficina. O veículo teria sido deixado no local na sexta-feira (16). A caminhonete foi levada de guincho até a Delegacia de Pronto Atendimento, e terminou devolvida ao proprietário.








