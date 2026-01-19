Retrospectiva 2025: pecuária de Santa Catarina fecha ano com números históricos

Foto: Divulgação

A pecuária de Santa Catarina encerrou 2025 com resultados históricos e consolidações importantes nos mercados interno e externo. A produção de bovinos, frangos e suínos atingiu marcas recordes, enquanto as exportações avançaram e reforçaram a posição do estado como um dos principais polos de proteína animal do país. O desempenho foi sustentado pela forte demanda internacional, ganho de competitividade e eficiência produtiva no campo.

Foto: Reprodução/Secom SC

O analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, Alexandre Luís Giehl, avalia que 2026 tende a ser um ano favorável para a pecuária catarinense. Na avicultura, a retomada das vendas para a China e a União Europeia deve impulsionar as exportações, enquanto o mercado interno pode ganhar fôlego com a valorização da carne bovina e a melhora da renda. Na suinocultura, as exportações seguem firmes, com destaque para o México, e a combinação de demanda interna consistente e custos estáveis pode melhorar a rentabilidade. Já na bovinocultura, a menor oferta de animais sustenta os preços, embora haja desafios no mercado externo.

“Na avicultura, a reabertura de mercados como China e União Europeia tende a aquecer as exportações, e o frango deve ganhar espaço no consumo interno. A suinocultura mantém bom desempenho externo e pode ter melhora de margens no mercado doméstico. Na bovinocultura, a oferta mais restrita sustenta os preços, mas a taxação chinesa acima da cota pode limitar as vendas. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia é positivo para todos os setores”, afirma Alexandre Luís Giehl.

No vídeo abaixo, Alexandre Luís Giehl, da Epagri/Cepa fala da como combinação entre demanda externa aquecida, eficiência produtiva e mercado interno fortalecido levou Santa Catarina a registrar esses recordes históricos na pecuária catarinense em 2025.

Foto: Reprodução/Secom SC

Bovinocultura de corte

Os preços do boi gordo oscilaram ao longo de 2025, mas passaram a subir com mais força a partir de agosto, impulsionados pelas exportações nacionais aquecidas e pela maior demanda interna no fim do ano. Na comparação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2024, com valores corrigidos pelo IGP-DI, houve alta em Santa Catarina (2,3%), Paraná (3,3%), Goiás (0,3%) e Mato Grosso do Sul (0,2%). Já Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo registraram queda real.

Em Santa Catarina, seis das 10 regiões tiveram aumento de preços, com destaque para o Alto Vale do Itajaí (16,1%) e Planalto Sul (11,8%). No atacado, a carne bovina subiu em média 4,7% no ano. Os custos de produção também avançaram. O preço dos bezerros teve alta real de 13,4% em 2025, e o dos novilhos, de 5,2%, pressionando a margem dos produtores.

As exportações bateram recorde e ajudaram a consolidar o cenário de altas descrito anteriormente. O Brasil embarcou 3,46 milhões de toneladas de carne bovina em 2025, com receita de US$ 17,94 bilhões.

A China manteve a liderança entre os destinos, e Santa Catarina exportou 2,67 mil toneladas, com faturamento de US$ 12 milhões.

A produção de bovinos em Santa Catarina alcançou um resultado histórico. Em 2025, foram abatidas 761,3 mil cabeças no estado, volume 11,2% superior ao registrado no ano anterior. Do total, as fêmeas responderam por 55,5% dos abates, movimento que sinaliza uma mudança no ciclo pecuário catarinense.

Para 2026, a expectativa é de menor oferta de animais e valorização do boi gordo. No cenário externo, a medida de proteção comercial imposta pela China traz incertezas, enquanto o acordo Mercosul–União Europeia abre oportunidades no médio prazo.

Avicultura

A avicultura catarinense encerrou 2025 com produção recorde, exportações fortes e cenário positivo para 2026. Os preços do frango vivo subiram 4,1% em Santa Catarina no comparativo anual, com destaque para o Meio-Oeste (+10,9%). No atacado, porém, os cortes fecharam o ano em queda média de 2,7%, pressionados pelo aumento da oferta interna e pelos embargos ligados à influenza aviária.

O Brasil exportou 5,16 milhões de toneladas de carne de frango em 2025, e Santa Catarina respondeu por 1,20 milhão de toneladas, com faturamento recorde de US$ 2,45 bilhões. A produção estadual atingiu 910,5 milhões de frangos, o melhor resultado desde 2014.

Para 2026, a expectativa é de crescimento sustentado pelas exportações, com retomada de mercados como China e União Europeia, além de maior consumo interno diante da tendência de alta da carne bovina. O cenário é favorável, condicionado à manutenção do rigor sanitário.

Suinocultura

A suinocultura encerrou 2025 com produção e exportações históricas, apesar das oscilações nos preços ao longo do ano. Após forte queda no início de 2025, o mercado se recuperou gradualmente. Na comparação entre janeiro e dezembro, os preços do suíno vivo subiram em todos os principais estados. Em Santa Catarina, a alta foi de 3,7% (considerando a inflação do período). No atacado, a carne suína teve valorização expressiva, com aumento médio de 11,1% nos principais cortes.

Os custos de produção avançaram de forma moderada. Em dezembro, o custo em ciclo completo em Santa Catarina ficou em R$ 6,48 por quilo, 5,7% acima de dezembro de 2024. A ração segue como principal componente, com 71,5% do custo total. Os preços dos leitões também subiram no ano, mas, por outro lado, a relação de troca entre o suíno vivo e o milho melhorou, favorecendo o produtor.

As exportações foram o grande destaque. O Brasil embarcou 1,47 milhão de toneladas de carne suína em 2025, com receita de US$ 3,58 bilhões, o melhor resultado da série histórica. Santa Catarina respondeu por 748,8 mil toneladas e US$ 1,85 bilhão, liderando o ranking nacional com mais de 50% das exportações do país. A produção catarinense também bateu recorde, com 18,3 milhões de suínos, alta de 2,1% e maior volume da história.

Para 2026, a expectativa é de continuidade do crescimento, sustentada pela diversificação de mercados, pela demanda externa firme e por um mercado interno aquecido. O acordo Mercosul–União Europeia abre oportunidades no médio prazo, enquanto a possível restrição das exportações para o México exige atenção. No geral, o cenário é positivo para a suinocultura, com custos sob controle e boas perspectivas de rentabilidade.

Boletim Agropecuário de Santa Catarina

O Boletim Agropecuário é uma publicação mensal produzida pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Cepa). A edição reúne informações atualizadas sobre produção, preços, clima e mercado, funcionando como um termômetro do desempenho do agronegócio catarinense. O conteúdo completo deste mês está disponível neste link . Confira os destaques das principais culturas do agro de Santa Catarina presentes no Boletim Agropecuário de janeiro de 2026:

Oferta elevada mantém preços do milho sob pressão

O mercado do milho iniciou 2026 com preços ainda pressionados pela elevada oferta, mesmo após a variação positiva de 1,12% registrada em dezembro no comparativo de 30 dias. Até 14 de janeiro, as cotações mantiveram pouca oscilação, reflexo direto da safra recorde no Brasil e nos Estados Unidos e do relatório do USDA de janeiro de 2025, que elevou a produção mundial em 14 milhões de toneladas, garantindo volumes abundantes e estoques elevados até o fim de 2025. O avanço da colheita no Sul do Brasil também limita qualquer reação de preços. Em Santa Catarina, após anos de redução de área, a safra 2025/26 apresenta leve recuperação de 0,82% na área plantada, porém com indicativo de queda de 11,3% na produtividade média e redução de 10,6% no volume produzido. O plantio da primeira safra foi concluído, com 22% das lavouras em estágio vegetativo, 73% em floração e enchimento de grãos e 5% em maturação fisiológica, já em início de colheita.

Com mercado pressionado soja inicia safra com ajuste de área

Desde agosto de 2025, os preços da soja ao produtor oscilam em torno de R$ 125,00 por saca, com leve queda de 0,4% em dezembro, em um cenário de elevada oferta mundial. Apesar do bom desempenho das exportações brasileiras no fim de 2025, a safra volumosa na América Latina e o aumento da produção global mantêm pressão sobre o mercado. Em Santa Catarina, a estimativa inicial da safra 2025/26 indica redução de 1,54% na área plantada. O plantio está concluído e as lavouras, em sua maioria, encontram-se em desenvolvimento vegetativo, com impacto pontual do calor e da estiagem em dezembro, mas avaliação geral entre boa e ótima, condicionada à regularização das chuvas em janeiro.

Safra de alho avança com boa qualidade e preços em baixa

A colheita do alho em Santa Catarina foi concluída em dezembro e o produto segue em cura nos galpões, com expectativa de início da comercialização ao longo de janeiro. No atacado, a caixa de 10 quilos do alho nobre tipo 4 e 5 foi cotada a R$ 150,83, o menor valor do biênio 2024–2025. Apesar dos preços abaixo do esperado pelos produtores, a safra é avaliada como muito boa em qualidade e produtividade, com estimativa de 8,4 mil toneladas e rendimento médio de 11,2 toneladas por hectare, incremento de 16,4% em relação ao ciclo anterior. As importações foram expressivas em dezembro, somando 21,1 mil toneladas ao custo de US$ 28,1 milhões, o maior volume da série histórica 2023–2025, com a Argentina respondendo por 85% dos bulbos importados.

Volume recorde e importações derrubam cotações da cebola

A safra catarinense de cebola segue com bons resultados em volume e qualidade dos bulbos, com expectativa de quase 600 mil toneladas comercializadas e produtividade média de 31,3 toneladas por hectare, o que pode configurar um recorde histórico em 2025/2026. Apesar do bom desempenho no campo, o cenário de preços é desfavorável: em dezembro, o produtor recebeu em média R$ 0,97 o quilo, enquanto no atacado a cotação foi de R$ 1,93, quedas de 3,4% e 12,7% em relação a novembro, respectivamente. As importações somaram 881 toneladas no mês, ao custo de US$ 522 mil, com predominância de produto vindo da Argentina (58,5%) e da Espanha (35,6%).

Assista a apresentação completa do Boletim Agropecuário de Santa Catarina edição de janeiro de 2026.

Foto: Reprodução/Secom SC

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri

(48) 3665-5407 / 99161-6596