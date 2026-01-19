Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Enamed: mais de 69% dos cursos tiveram desempenho satisfatório

Estudantes da rede municipal apresentaram menor desempenho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/01/2026 às 14h59
Enamed: mais de 69% dos cursos tiveram desempenho satisfatório
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A primeira edição Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), realizada em 2025, avaliou 351 cursos de medicina em todo o país. A maior parte, 243 cursos foram bem avaliados com desempenho que garantiu proficiência a, pelo menos, 60% dos estudantes concluintes da formação médica. Outros 107 cursos foram mal avaliados e um não foi avaliado por baixo número de concluintes inscritos.

Os resultados foram apresentados nesta segunda-feira (19), pelo Ministério da Educação, em uma reunião com a imprensa e a participação do Ministério da Saúde.

“A ideia é que essas instituições possam fazer a avaliação e garantir qualidade na oferta dos cursos de medicina. Queremos que esses cursos continuem, ampliem suas vagas e ofertem cada vez mais qualidade na formação médica brasileira”, declarou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Ao todo, se inscreveram 89.024 estudantes e profissionais de medicina. Desses 39.258 eram concluintes dos cursos de graduação ofertados no país, sendo a maior parte dos inscritos, mais de 28 mil dos avaliados são de instituições privadas com e sem fins lucrativos e pouco mais de 9 mil de instituições públicas federal, estadual e municipal.

Os melhores desempenhos foram apresentados pelos 6.502 estudantes de instituições federais, que apresentaram uma pontuação média de 83,1% de proficiência, seguido dos estudantes das estaduais, com média de 86,6%, entre os 2.402 inscritos.

Os piores desempenhos foram dos 944 estudantes da rede municipal, que somaram uma média de 49,7% da pontuação máxima, com resultado médio considerado insuficiente pelo exame. Os 15.409 estudantes da rede privada com fins lucrativos também apresentaram uma média de apenas 57,2% da pontuação máxima.

“Os cursos de instituições públicas federais, estaduais e sem fins lucrativos tiveram um desempenho muito positivo. Então há uma preocupação forte nas municipais e nas privadas com fins lucrativas e esse é o nosso foco para que a gente possa melhorar a qualidade desses cursos”, declarou o ministro da Educação.

Medidas cautelares

Segundo Camilo Santana, a partir da divulgação dos dados do Enamed as instituições que integram o Sistema Federal de Ensino no Brasil que apresentaram desempenho médio dos concluintes do curso de medicina abaixo de 60% serão submetidos a um Processo Administrativo de Supervisão, por meio da adoção de medidas cautelares aplicadas de forma escalonada. Sanções que vão desde a proibição do aumento de vagas, passando pela redução da oferta de vagas suspensão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), até a suspensão do ingresso de novos estudantes.

“Ao todo 304 cursos [de medicina] são de competência de regulação do governo federal. São as universidades públicas federais e as privadas. Desses, 99 cursos ficaram nas faixas 1 e 2 [de pontuação] consideradas insatisfatórias”.

Após a publicação dos resultados no Diário Oficial da União , esses 99 cursos terão 30 dias para apresentar a defesa ao Ministério da Educação, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

Enamed

Criado em abril de 2025, por meio de portaria do MEC , o Enamed é a adaptação do Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes (Enade), para estudantes concluintes do curso de medicina, com o objetivo de avaliar a formação médica no Brasil. O exame é obrigatório e o resultado obtido pelo estudante pode ser usado para ingressar nos programa de residência médica unificado pelo Mec e organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por meio do Exame Nacional de Residência (Enare).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas começam dia 17 de fevereiro

Cronograma consta de edital publicado nesta sexta (16) pela Capes

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

Governo anuncia ferramentas para orientar candidatos do Enem

IA ajudará com instruções para Sisu, Fies e Prouni

 (Foto: Divulgação / MEC)
Enem 2025 Há 3 dias

Notas do Enem 2025 já estão disponíveis na internet

Consulta pode ser feita na Página do Participante.
Educação Há 4 dias

Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira

Resultados poderão ser consultados na Página do Participante
Educação Há 5 dias

Vestibular da USP vai cobrar obras indígenas e quadrinhos

Universidade divulgou livros de leitura obrigatória entre 2030 e 2033

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
4.64 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 12 minutos

Comissão do Esporte aprova inclusão de rodeios e turfe em apostas online
Economia Há 27 minutos

Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
Economia Há 27 minutos

Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado
Justiça Há 47 minutos

Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS
Economia Há 47 minutos

FMI reduz para 1,6% previsão de crescimento do Brasil em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,752,45 -2,43%
Ibovespa
164,768,02 pts -0.02%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias