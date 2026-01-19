Governador Jorginho Mello recebe embaixador da Itália para oficializar escritório consular em Florianópolis

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello recebeu nesta segunda-feira, 19, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que cumpre agenda oficial no estado. A reunião na Casa d’Agronômica teve como pauta o fortalecimento das relações bilaterais, a inauguração do escritório consular em Florianópolis, e temas referentes à cooperação técnica, científica e cultural entre Santa Catarina e o país europeu. Além da delegação diplomática italiana, o encontro contou com a participação do secretário executivo de Articulação Internacional (SAI), Paulo Bornhausen.

Ao destacar a forte e histórica relação entre Santa Catarina e a Itália, o governador Jorginho Mello apresentou ao embaixador dados da pujança econômica do estado; a força de trabalho catarinense que, ao lado das ações do Governo do Estado, faz com que SC tenha um dos menores índices de desemprego do mundo; e os projetos futuros para fortalecer a logística como a construção da Via Mar, via paralela à BR-101 ligando Joinville ao Contorno Viário da Grande Florianópolis e outros dois portos que entrarão em operação no estado.

“Nós somos um estado dinâmico, de gente que trabalha muito, e, isso, historicamente, nos une porque vocês foram e são fundamentais nessa cultura, com os imigrantes italianos que desbravaram Santa Catarina. Então, eu não tenho dúvida que a presença física de um escritório do consulado aqui vai fortalecer essa relação que é de amizade, mas também de parcerias importantes”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com os números apresentados na reunião, Santa Catarina tem pelo menos 60 mil cidadãos italianos registrados, mais de 15 mil somente em Florianópolis, além de ítalo descendentes espalhados por todas as regiões do estado.

“A parceria Brasil/Itália é muito boa e Santa Catarina é um estado líder dessa representação. A partir de agora vamos fortalecer ainda mais essa relação e trabalhar continuamente em projetos de cooperação para o desenvolvimento mútuo”, avalia Cortese.

O secretário Paulinho Bornhausen informou que Santa Catarina já trabalha em um plano de ação para o estabelecimento de uma estratégia de atuação permanente.

“A soma de nacionalidades europeias das quais nossa população descende, com muita ênfase aos italianos, nos faz uma porta aberta com a Europa para o Brasil. E Santa Catarina faz isso com muita qualidade: com seis portos, uma atividade logística que funciona, o setor produtivo consolidado e a cultura de trabalho, somadas ao melhor índice de qualidade de vida. Santa Catarina está preparando seu plano de ação para o estabelecimento de uma estratégia de atuação permanente perante o acordo União Europeia e Mercosul”, assinala.

Entre os projetos futuros, as autoridades se comprometeram a já avaliar e iniciar tratativas para buscar um voo direto entre Florianópolis e a Itália, a exemplo do que já ocorre com Portugal, através da TAP. Acompanham o embaixador na missão o regente do Consulado-Geral em Curitiba, Angelo Sirico, o cônsul honorário em Florianópolis, Attilio Colitti, e a chefe da Chancelaria Consular da Embaixada, Alessandra Crugnola.

Ampliação da rede consular

A agenda oficial do Embaixador da Itália no Brasil contempla a cerimônia de abertura do Sportello Consolare (Escritório Consular) de Florianópolis. A unidade está localizada no Centro Empresarial Corporate Park, na rodovia SC-401, bairro Santo Antônio de Lisboa. O escritório iniciou suas operações de atendimento ao público no dia 5 de janeiro.

Vinculada administrativamente ao Consulado-Geral da Itália em Curitiba, a nova estrutura tem a finalidade de descentralizar o atendimento no Sul do país. O foco da unidade é a prestação de serviços como a emissão de passaportes e o encaminhamento de processos de cidadania italiana, visando atender à demanda de Santa Catarina, estado que concentra o segundo maior número de descendentes de italianos no Brasil.

Dados do intercâmbio comercial

As relações econômicas também integram o escopo da visita. Conforme dados do Observatório FIESC apresentados no briefing do encontro, o fluxo comercial entre Santa Catarina e a Itália mantém-se ativo. Em 2025, as exportações catarinenses para o país europeu totalizaram cerca de US$ 169,7 milhões, com predominância no envio de motores elétricos e madeira. No sentido inverso, as importações somaram US$ 683,6 milhões, compostas majoritariamente por veículos e produtos farmacêuticos.