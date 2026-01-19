Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Jorginho Mello recebe embaixador da Itália para oficializar escritório consular em Florianópolis

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello recebeu nesta segunda-feira, 19, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortes...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/01/2026 às 13h48
Governador Jorginho Mello recebe embaixador da Itália para oficializar escritório consular em Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello recebeu nesta segunda-feira, 19, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que cumpre agenda oficial no estado. A reunião na Casa d’Agronômica teve como pauta o fortalecimento das relações bilaterais, a inauguração do escritório consular em Florianópolis, e temas referentes à cooperação técnica, científica e cultural entre Santa Catarina e o país europeu. Além da delegação diplomática italiana, o encontro contou com a participação do secretário executivo de Articulação Internacional (SAI), Paulo Bornhausen.

Ao destacar a forte e histórica relação entre Santa Catarina e a Itália, o governador Jorginho Mello apresentou ao embaixador dados da pujança econômica do estado; a força de trabalho catarinense que, ao lado das ações do Governo do Estado, faz com que SC tenha um dos menores índices de desemprego do mundo; e os projetos futuros para fortalecer a logística como a construção da Via Mar, via paralela à BR-101 ligando Joinville ao Contorno Viário da Grande Florianópolis e outros dois portos que entrarão em operação no estado.

“Nós somos um estado dinâmico, de gente que trabalha muito, e, isso, historicamente, nos une porque vocês foram e são fundamentais nessa cultura, com os imigrantes italianos que desbravaram Santa Catarina. Então, eu não tenho dúvida que a presença física de um escritório do consulado aqui vai fortalecer essa relação que é de amizade, mas também de parcerias importantes”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com os números apresentados na reunião, Santa Catarina tem pelo menos 60 mil cidadãos italianos registrados, mais de 15 mil somente em Florianópolis, além de ítalo descendentes espalhados por todas as regiões do estado.

“A parceria Brasil/Itália é muito boa e Santa Catarina é um estado líder dessa representação. A partir de agora vamos fortalecer ainda mais essa relação e trabalhar continuamente em projetos de cooperação para o desenvolvimento mútuo”, avalia Cortese.

O secretário Paulinho Bornhausen informou que Santa Catarina já trabalha em um plano de ação para o estabelecimento de uma estratégia de atuação permanente.

“A soma de nacionalidades europeias das quais nossa população descende, com muita ênfase aos italianos, nos faz uma porta aberta com a Europa para o Brasil. E Santa Catarina faz isso com muita qualidade: com seis portos, uma atividade logística que funciona, o setor produtivo consolidado e a cultura de trabalho, somadas ao melhor índice de qualidade de vida. Santa Catarina está preparando seu plano de ação para o estabelecimento de uma estratégia de atuação permanente perante o acordo União Europeia e Mercosul”, assinala.

Entre os projetos futuros, as autoridades se comprometeram a já avaliar e iniciar tratativas para buscar um voo direto entre Florianópolis e a Itália, a exemplo do que já ocorre com Portugal, através da TAP. Acompanham o embaixador na missão o regente do Consulado-Geral em Curitiba, Angelo Sirico, o cônsul honorário em Florianópolis, Attilio Colitti, e a chefe da Chancelaria Consular da Embaixada, Alessandra Crugnola.

Ampliação da rede consular

A agenda oficial do Embaixador da Itália no Brasil contempla a cerimônia de abertura do Sportello Consolare (Escritório Consular) de Florianópolis. A unidade está localizada no Centro Empresarial Corporate Park, na rodovia SC-401, bairro Santo Antônio de Lisboa. O escritório iniciou suas operações de atendimento ao público no dia 5 de janeiro.

Vinculada administrativamente ao Consulado-Geral da Itália em Curitiba, a nova estrutura tem a finalidade de descentralizar o atendimento no Sul do país. O foco da unidade é a prestação de serviços como a emissão de passaportes e o encaminhamento de processos de cidadania italiana, visando atender à demanda de Santa Catarina, estado que concentra o segundo maior número de descendentes de italianos no Brasil.

Dados do intercâmbio comercial

As relações econômicas também integram o escopo da visita. Conforme dados do Observatório FIESC apresentados no briefing do encontro, o fluxo comercial entre Santa Catarina e a Itália mantém-se ativo. Em 2025, as exportações catarinenses para o país europeu totalizaram cerca de US$ 169,7 milhões, com predominância no envio de motores elétricos e madeira. No sentido inverso, as importações somaram US$ 683,6 milhões, compostas majoritariamente por veículos e produtos farmacêuticos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

CNU2: termina hoje o prazo para apresentar recurso sobre cotas

Classificação final do concurso está prevista para 20 de fevereiro
Geral Há 4 horas

Bombeiros localizam corpo de mulher que desapareceu em enchente em SP

Marido também morreu em razão do mau tempo

 © Arquivo/Ricardo Wolffenbuttel/ SECOM/ Governo Santa Catarina
Geral Há 4 horas

Frente fria ameniza calor e provoca chuvas em quase todo o Brasil

Massa de ar frio influenciará o Sul e parte do Sudeste, prevê Inmet

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

SP: chegada de frente fria amplia nível de alerta da Defesa Civil

Gabinete de Crise é criado para acompanhar desdobramento das chuvas

 (Foto: Divulgação)
Diálogo Indígena Há 5 horas

Primeira agenda institucional do Cacique Valdonês Joaquim em defesa das demandas do Território Indígena Guarita

O encontro teve como principal objetivo alinhar estratégias e dar maior celeridade às demandas essenciais do Território Indígena Guarita

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
4.64 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 1 minuto

Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas
Câmara Há 27 minutos

Comissão do Esporte aprova inclusão de rodeios e turfe em apostas online
Economia Há 42 minutos

Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
Economia Há 42 minutos

Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado
Justiça Há 1 hora

Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,641,52 -2,45%
Ibovespa
164,733,70 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias