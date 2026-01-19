Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Frente fria ameniza calor e provoca chuvas em quase todo o Brasil

Massa de ar frio influenciará o Sul e parte do Sudeste, prevê Inmet

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/01/2026 às 12h53
© Arquivo/Ricardo Wolffenbuttel/ SECOM/ Governo Santa Catarina

Uma frente fria associada a uma massa de ar frio de origem polar mudou o padrão do tempo em grande parte do país nesta segunda-feira (19). Após dias de calor intenso e sensação térmica elevada, os termômetros passaram a registrar queda nas temperaturas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, enquanto as chuvas ganharam força em várias áreas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 23 estados e o Distrito Federal estão sob algum tipo de alerta para chuvas intensas, tempestades ou volumes elevados de precipitação. A Climatempo destaca que o sistema frontal é considerado atípico para o período, por estar associado a uma massa de ar frio mais intensa do que o normal para o mês de janeiro.

Situação por regiões:

  • Sul: A frente fria atua com mais intensidade. Em Porto Alegre, há registro de chuva volumosa, com acumulados acima de 25 milímetros, céu encoberto e temperaturas mais amenas. Curitiba também tem previsão de pancadas de chuva e queda gradual do calor. Ventos fortes podem ocorrer no litoral de Santa Catarina e do Paraná.
  • Sudeste: O avanço do sistema frontal provoca aumento da nebulosidade e chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. No litoral paulista e fluminense, os acumulados podem superar 70 milímetros, com pontos isolados acima de 100 milímetros. Belo Horizonte e São Paulo registram máximas mais baixas em relação aos últimos dias, enquanto o Rio de Janeiro ainda mantém calor, porém com maior instabilidade.
  • Centro-Oeste: A região segue quente, mas com pancadas de chuva isoladas, principalmente em Goiás e Mato Grosso do Sul. Em Brasília, a previsão indica temperaturas mais amenas e céu com variação de nuvens. Em Goiânia, há possibilidade de volumes mais expressivos de chuva ao longo do dia.
  • Norte: O calor e a alta umidade continuam predominando, favorecendo chuvas típicas de verão, especialmente no Amazonas e em Roraima. Em Manaus, a previsão é de pancadas ao longo do dia, com temperaturas em torno dos 30 graus Celsius.
  • Nordeste: O tempo varia entre sol, calor e pancadas rápidas, sobretudo no litoral. Salvador e Recife podem registrar chuvas fracas a moderadas. No interior, o calor permanece intenso, com baixos volumes de precipitação em algumas áreas.

Segundo o Inmet, a massa de ar frio deve influenciar o Sul e parte do Sudeste pelo menos até quarta-feira (21). A Climatempo alerta que, ao longo da semana, o sistema frontal continuará avançando para o interior do país, podendo provocar novas tempestades severas no Paraná, interior de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. Há ainda a possibilidade de intensificação do canal de umidade no Sudeste, com a configuração de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul.

A recomendação dos meteorologistas é acompanhar os alertas oficiais, especialmente em áreas com risco de alagamentos, deslizamentos de terra e rajadas de vento.

Temperaturas previstas para esta segunda-feira:

Centro-Oeste

  • Brasília – mínima de 19°C e máxima de 30°C
  • Goiânia – mínima de 20°C e máxima de 30°C
  • Campo Grande – mínima de 22°C e máxima de 34°C
  • Cuiabá – mínima de 22°C e máxima de 34°C

Nordeste

  • Aracaju – mínima de 25°C e máxima de 31°C
  • Fortaleza – mínima de 25°C e máxima de 31°C
  • João Pessoa – mínima de 25°C e máxima de 31°C
  • Maceió – mínima de 25°C e máxima de 31°C
  • Natal – mínima de 25°C e máxima de 31°C
  • Recife – mínima de 24°C e máxima de 31°C
  • Salvador – mínima de 23°C e máxima de 31°C
  • São Luís – mínima de 25°C e máxima de 32°C
  • Teresina – mínima de 22°C e máxima de 34°C

Norte

  • Belém – mínima de 24°C e máxima de 33°C
  • Boa Vista – mínima de 23°C e máxima de 35°C
  • Macapá – mínima de 24°C e máxima de 33°C
  • Manaus – mínima de 24°C e máxima de 33°C
  • Palmas – mínima de 20°C e máxima de 30°C
  • Porto Velho – mínima de 23°C e máxima de 33°C
  • Rio Branco – mínima de 23°C e máxima de 30°C

Sudeste

  • Belo Horizonte – mínima de 18°C e máxima de 39°C
  • Rio de Janeiro – mínima de 20°C e máxima de 34°C
  • São Paulo – mínima de 16°C e máxima de 23°C
  • Vitória – mínima de 24°C e máxima de 31°C

Sul

  • Curitiba – mínima de 13°C e máxima de 25°C
  • Florianópolis – mínima de 19°C e máxima de 25°C
  • Porto Alegre – mínima de 16°C e máxima de 26°C
© Tomaz Silva/Agência Brasil
