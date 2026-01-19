Primeira agenda institucional do Cacique Valdonês Joaquim em defesa das demandas do Território Indígena Guarita

No dia 15 de janeiro de 2026, na sede do DSEI Interior Sul, em São José, o Coordenador Simoniel Patté e sua equipe receberam o Cacique Valdonês Joaquim, acompanhado de representantes do Polo Base Guarita. O encontro teve como principal objetivo alinhar estratégias e acelerar as demandas prioritárias do Território Indígena Guarita, buscando soluções concretas por meio do diálogo institucional e do fortalecimento da gestão participativa.

Durante a reunião, foram discutidas pautas essenciais para o desenvolvimento das comunidades. Em relação a saneamento e infraestrutura, destacou-se a necessidade de melhorias urgentes para garantir o acesso à água de qualidade e a disponibilidade de equipamentos adequados para a rede de abastecimento. Quanto à frota de veículos, o foco esteve na logística e transporte, fundamentais para assegurar o atendimento em saúde e o deslocamento eficiente dos pacientes indígenas. Por fim, a pauta de recursos humanos tratou do fortalecimento das equipes e da melhoria da qualidade dos serviços prestados no território.

A gestão da Terra Indígena Guarita reafirmou seu compromisso com o diálogo contínuo, a defesa dos direitos indígenas e a busca por encaminhamentos que assegurem dignidade, saúde e bem-estar às comunidades. A reunião reforçou a importância de parcerias institucionais e da participação ativa das lideranças locais para enfrentar os desafios e promover avanços concretos no território.















