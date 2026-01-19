Segunda, 19 de Janeiro de 2026
Primeira agenda institucional do Cacique Valdonês Joaquim em defesa das demandas do Território Indígena Guarita

O encontro teve como principal objetivo alinhar estratégias e dar maior celeridade às demandas essenciais do Território Indígena Guarita

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Ascom/T.I Guarita
19/01/2026 às 11h53
(Foto: Divulgação)

No dia 15 de janeiro de 2026, na sede do DSEI Interior Sul, em São José, o Coordenador Simoniel Patté e sua equipe receberam o Cacique Valdonês Joaquim, acompanhado de representantes do Polo Base Guarita. O encontro teve como principal objetivo alinhar estratégias e acelerar as demandas prioritárias do Território Indígena Guarita, buscando soluções concretas por meio do diálogo institucional e do fortalecimento da gestão participativa.

Durante a reunião, foram discutidas pautas essenciais para o desenvolvimento das comunidades. Em relação a saneamento e infraestrutura, destacou-se a necessidade de melhorias urgentes para garantir o acesso à água de qualidade e a disponibilidade de equipamentos adequados para a rede de abastecimento. Quanto à frota de veículos, o foco esteve na logística e transporte, fundamentais para assegurar o atendimento em saúde e o deslocamento eficiente dos pacientes indígenas. Por fim, a pauta de recursos humanos tratou do fortalecimento das equipes e da melhoria da qualidade dos serviços prestados no território.

A gestão da Terra Indígena Guarita reafirmou seu compromisso com o diálogo contínuo, a defesa dos direitos indígenas e a busca por encaminhamentos que assegurem dignidade, saúde e bem-estar às comunidades. A reunião reforçou a importância de parcerias institucionais e da participação ativa das lideranças locais para enfrentar os desafios e promover avanços concretos no território.






