Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, ultrapassa marca de 100 prêmios

O Caminhos da Reportagem , atração da emissora pública TV Brasil , ultrapassou no final de 2025 a marca de 100 prêmios recebidos. Desde 2010, quando foi iniciada a contagem, já foram 101 honrarias. Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da produção com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

“O Caminhos da Reportagem é um programa que criou laços afetivos com a população. Ao longo dos anos, construiu uma relação de confiança com o público, abordando temas sensíveis e relevantes com cuidado e profundidade”, destaca a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

A diretora ressalta que os prêmios são frutos de um trabalho exercido coletivamente. “É o esforço diário de uma equipe comprometida, que acredita no jornalismo como ferramenta de informação, reflexão e transformação social”, comenta Cidinha.

A galeria de troféus do Caminhos da Reportagem concentra conquistas de alto prestígio no cenário jornalístico, como o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, Prêmio Petrobras de Jornalismo, Prêmio Sebrae de Jornalismo, Prêmio Tim Lopes e o internacional Prêmio TAL (Televisión América Latina). Apenas no ano passado, o programa venceu 15 prêmios e foi finalista em mais dois.

Sobre o programa

O Caminhos da Reportagem está no ar na TV Brasil desde 2008. Atualmente, é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora em https://www.youtube.com/tvbrasil . As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.

Confira a lista completa dos prêmios

Total de prêmios desde 2010: 101

Indicações como finalista desde 2010 : 39

Total de prêmios conquistados e indicações como finalista: 140



Prêmios de 2025 (15)

1 – 7ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo – Categoria Telejornalismo

Programa: “Pelo direito de sorrir” – 1º lugar

Data da premiação: 08 de janeiro de 2025

2 – 2ª edição do Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo – Categoria Online

Programa: “AVC, cada minuto importa” – 1º lugar

Data da premiação: 17 de junho de 2025

3 – 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Distrital – Categoria Vídeo

Programa: “Negócios 60+, o poder da experiência” – 1º lugar

Data da premiação: 22/08/2025

4 – II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – Eixo Temático 2 – Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação – Categoria Jornalismo de Vídeo

Programa: “Eleições sem filtro” – 1º lugar

Data da premiação: 10/09/2025

5 – II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – Eixo Temático 2 – Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação – Categoria Jornalismo de Vídeo

Programa: “Eu quero votar para presidente – os 40 anos das Diretas Já!” – 2º lugar

Data da premiação: 10/09/2025

6 – 8º Prêmio IMPA de Jornalismo – Categoria Divulgação Científica

Programa: “Microplástico na veia” – Menção honrosa

Data da premiação: 26/09/2025

7 – 8º Prêmio IMPA de Jornalismo – Categoria Matemática

Programa: “Quebrando o código: mulheres e inteligência artificial” – Menção honrosa

Data da premiação: 26/09/2025

8 – 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – Categoria Produção Jornalística em Vídeo

Programa: “Mães de luta” – Menção honrosa

Data da premiação: 07/10/2025

9 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul) – Categoria Televisão

Programa: “AVC, cada minuto importa” – 1º lugar

Data da premiação: 15/10/2025

10 – 1º Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 – Categoria Única

Programa: “O trabalho nosso de cada dia” – Moção de destaque especial

Data da premiação: 11/11/2025

11 – 4º Prêmio Café Brasil de Jornalismo (CNC - Conselho Nacional do Café) - Categoria Televisão

Programa: “Negócios com o cerrado em pé” – 3º lugar

Data da premiação: 03/12/2025

12 – 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Categoria Jornalismo em Vídeo

Programa: “Negócios 60+ – O poder da experiência” – 1º lugar

Data da premiação: 04/12/2025

13 – 42º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2025 – Categoria Televisão

Programa: “Mães de luta” – Menção honrosa

Data da premiação: 10/12/2025

14 – Prêmio MPRS de Jornalismo – Categoria Especial: Inteligência Artificial

Programa: “Adolescência conectada ao perigo” – 2º lugar

Data da premiação: 12/12/2025

15 – 67º Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo – Categoria Reportagem Nacional

Programa: “Marcas do racismo na escola” – 3º lugar (Menção Honrosa)

Data da premiação: 12/12/2025

Programas finalistas em 2025 (2)

1 – 7º Prêmio Livre.jor de Jornalismo Mosca – Categoria Profissional

Programa: “Um lar além das fronteiras”

Data da premiação: 10/12/2025

2 – 13ª edição dos Prêmios TAL 2025 – Categoria Meio Ambiente

Programa: “Clima Extremo”

Data da premiação: 16/12/2025

Prêmios em 2024 (10)

1 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STF (Eixo 1)

Programa: “Declarações de Humanidade” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

2 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STJ (Eixo 3)

Programa: “Mães no Cárcere” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

3 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STJ (Eixo 3)

Programa: “Órfãos do Feminicídio” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

4 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – TST (Eixo 4)

Programa: “À Força - A Escravidão Moderna” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

5 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa RJ - Categoria Vídeo

Programa: “Negócios com sabor de história” – 1º lugar

Data da premiação: 29 de agosto de 2024

6 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa DF – Categoria Vídeo

Programa: “O valor do lixo” – 1º lugar

Data da premiação: 30 de setembro de 2024

7– 46ª edição do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Programa: “Inocentes na Prisão”

Data da premiação: 29/10/2024

8 – 32ª edição do Festival Ecocine – Categoria Melhor Documentário Média Metragem sobre Meio Ambiente

Programa: "Cafuringa, a última fronteira verde do Distrito Federal"

Data da premiação: 11/12/2024

9 – 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo

Programa: “Terra em cinzas: as queimadas de 2024” – 1º lugar

Data da premiação: 12/12/2024

10 – 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo

Programa: “Clima extremo” – 2º lugar

Data da premiação: 12/12/2024

Programas finalistas em 2024 (3)

1 – Prêmio CNT de Jornalismo – Confederação Nacional dos Transportes

Categoria: Televisão

Programa: “Soluções em Trânsito”

Data da premiação: 06/11/2024

2 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Nacional

Categoria: Vídeo

Programa: “Negócios com sabor de história”

Data da premiação: 28/11/2024

3 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Nacional

Categoria: Vídeo

Programa: “O valor do lixo”

Data da premiação: 28/11/2024

Selecionado para exibição em festival audiovisual em 2024 (1)

1 - Festival de cinema ECOCINE International Environmental and Human Rights Film

Programa: “Cafuringa – A última fronteira verde do DF”

Data do festival: 17/10/2024 a 15/12/2024

Prêmios em 2023 (5)

1 – Prêmio MOL de Jornalismo

Programa: “Gastronomia da Solidariedade”

Data da premiação: 30/03/2023

2 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)

Categoria: Televisão

Programa: “Medicalização da Vida” – 1º lugar

Data da premiação: 18/10/2023

3 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)

Categoria: Televisão

Programa: “Vacina, infância protegida” – 2º lugar

Data da premiação: 18/10/2023

4 – Terceiro Festival de Cinema Vida (Instituto Integridade)

Premiação: Melhor filme / Vídeo

Programa: “Respeitem meus cabelos brancos”

Data da premiação: 27/10/2023

5 – Prêmio de Jornalismo Save the Children para América Latina e Caribe

Categoria: Imprensa Televisiva

Programa: “Órfãos do feminicídio” – Vencedor

Data da premiação: 19/12/2023

Pauta selecionada para financiamento em 2023 (1)

1 – Aprovação de projeto pela OMS/OPAS para cobertura sobre segurança viária

Financiamento da pauta “Soluções em trânsito”

Data da seleção: 26/06/2023

Programas finalistas em 2023 (2)

1 – Prêmio ABMES de Jornalismo

Programa: “Fuga de cérebros, a diáspora de cientistas brasileiros”

Data da premiação: 08/08/2023

2 – Prêmio de Comunicação José Luiz Egydio Setúbal

Programa: “Vacina, infância protegida”

Data da premiação: 25/09/2023

Prêmios em 2022 (5)

1 – Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022

Categoria: Vídeo – Etapa Rio de Janeiro

Programa: “Gastronomia da Solidariedade”

Data da premiação: 30/09/2022

2 – Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022

Categoria: Vídeo – Etapa Rio de Janeiro

Programa: “Negócios de impacto” – 3º lugar

Data da premiação: 30/09/2022

3 – Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022

Categoria: Telejornalismo

Programa: "Hanseníase - Marcas do Preconceito" – Vencedor

Data da premiação: 13/11/2022

4 – Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022

Categoria: categoria especial ‘Doenças Tropicais Negligenciadas’

Programa: "Doença de Chagas e Leishmaniose: Retrato do Descaso"

Data da premiação: 13/11/2022

5 – 2º Festival de Cinema Vida, 2022 – Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Premiação: Melhor filme pela comissão julgadora

Programa: “Envelhecer: meu tempo é hoje”

Data da premiação: 27/10/2022

Programas finalistas em 2022 (1)

1 – Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2022 - Associação Médica do Rio Grande do Sul

Categoria: TV

Programa: “Doença de Chagas e Leishmaniose: retrato do descaso”

Data da Premiação: 13/10/2022

Prêmios em 2021 (4)

1 – Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2021 – Promovido pela ESET (Estado Atual da Ciber Segurança na América Latina)

Premiação: melhor trabalho da região – Brasil

Programa: “As definições de fraude foram atualizadas”

Data da premiação: 01/10/2021

2 – Prêmio NHR de Jornalismo 2021

Categoria: Categoria especial ‘Doenças Tropicais Negligenciadas’

Programa: “Leishmaniose, retrato do abandono” – Vencedor

Data da premiação: 26/10/1021

3 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo – 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Um Brasil sem o básico” – 3º lugar

Data da premiação: 07/12/2021

4 – 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2021 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS.

Categoria: Televisão

Programa: “Em busca da saúde” – Menção Honrosa.

Data da premiação: 10/12/2021

Programas finalistas 2021 (3)

1 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Barcarena, Cidade Contaminada”

Data da premiação: 07/12/2021

2 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Catadores de Sonhos”

Data da premiação: 07/12/2021

3 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “O ouro azul”

Data da premiação: 07/12/2021

Programas finalistas em 2020 (1)

1 – Prêmio CNT de Jornalismo 2020 – Confederação Nacional dos Transportes

Categoria: Televisão

Programa: “Transporte em tempos de coronavírus”

Data da premiação: 01/12/2020

Prêmios em 2019 (8)

1 – 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Categoria: TV - Clara de Assis, na subcategoria Documentário

Programa: "O poder da (des) informação” – 1º lugar

Data da premiação: 19/07/2019

2 – Prêmio Jornalista Tropical 2019 – Promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

Categoria: TV

Programa: "Doença de Chagas: o adoecer do coração” – 1º lugar

Data da premiação: 28/ 07/2019

3 – 41º prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2019

Programa: "O paciente invisível" – Menção Honrosa

Data da premiação: 24/10/2019

4 – Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 – Promovido pela Organização Mundial do Turismo

Programa: "No rastro da Poesia, no caminho de Cora" – Vencedor

Data da premiação: 06/11/2019

5 – Prêmio Longevidade Bradesco 2019

Programa: "Quarta idade: a vida depois dos 80” – 1º lugar

Data da premiação: 11/11/2019

6 – 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 – Promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS

Categoria: Documentário

Programa: “O paciente invisível” – 3º lugar.

Data da premiação: 10/12/2019

7 – Edital ANDI para elaboração de pauta sobre Primeira Infância 2019

Seleção da pauta “Crianças venezuelanas refugiadas em Roraima”, que resultou em dois produtos: série do Repórter Brasil “Infância Refugiada”, exibida em outubro de 2019; e o programa “Depois da fronteira – a vida das crianças imigrantes”, do Caminhos da Reportagem, exibido em dezembro de 2019.

8 – 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS

Categoria: Televisão

Série Infância Refugiada (Repórter Brasil) – 2º lugar

Data da premiação: 10/12/2019

Programas finalistas em 2019 (1)

1 – 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Categoria: TV – Clara de Assis

Programa: “A Arquitetura que nos Une”

Data da premiação: 19/07/2019

Prêmios em 2018 (12)

1 – 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Gosto Amargo do Rio Doce" – 1º lugar

Data da premiação: 26/03/18

2 – 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)

Categoria: Videojornalismo

Programa: “As Cores da Cidade" – 3º lugar

Data da premiação: 26/03/18

3 – VI Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal

Categoria: Jornalismo de TV

Programa: “Geração Digital em busca de likes” – 2º lugar

Data da premiação: 04/06/18

4 – 13º Troféu Mulher Imprensa

Categoria: Melhor Reportagem Especial ou Série Sobre Mulheres

Programa: “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado" – 1º lugar

Data da premiação: 14/08/18

5 – Prêmio de Comunicação da CNBB “Clara de Assis”

Categoria: Documentário

Programa: “Marcados pelo sol” – Vencedor

Data da premiação: 20/07/18

6 – 5ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)

Categoria: Hors Concours

Programas: “Precisamos falar sobre isso”, “Cicatrizes da tristeza”, “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado” e “O poder da música”.

Data da premiação: 17/10/18

7 – 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo

Programa: “Defensores sob ameaça” – Vencedor

Data da premiação: 25/10/18

8 – 2ª edição do Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional

Programa: “RefugiAdas” – Vencedor

Data da premiação: 06/11/18

9 – 7º Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos

Categoria: Reportagem Jornalística

Programa: “Vidas em Trânsito”

Data da premiação: 12/11/18

10 – 4ª edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo

Categoria: TV

Programa: “Cicatrizes da tristeza” – Vencedor

Data da premiação: 27/11/18

11 – 8ª edição do Prêmio Longevidade de Jornalismo Bradesco Seguros

Categoria: Mídia Digital

Programa “Idosos Conect@ados” – 1º lugar

Data da premiação: 21/11/18

12 – 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo/2018

Categoria: Televisão

Programa "Barcarena, cidade contaminada” – 1º lugar

Data da premiação: 10 de dezembro

Programas finalistas em 2018 (3)

1 – Prêmio de Comunicação da CNBB “Clara de Assis”

Categoria: Documentário

Programa: “Território de(s) marcado”

Data da premiação: 20/07/18

2 – 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo

Programa: “RefugiAdas”

Data da premiação: 25/10/18

3 – Anamatra de Direitos Humanos / 2018

Subcategoria: Televisão

Programa: "Assédio Sexual no Trabalho, um crime silenciado”

Data da premiação: 23/08/2018

Prêmios em 2017 (2)

1 – 3ª Edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo, realizado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH)

Programa: “Sífilis, a doença de Mil Faces" – Vencedor

Data da premiação: 07/11/17

2 – 4º Prêmio ABP de Jornalismo - realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria

Categoria: “Hors Concours”

Programas vencedores: “Cracolândia, o Caminho das Pedras”, “Sífilis, a doença de mil faces”, “Você tem medo de quê?”,“ A vida é tão rara”, “Geração digital: em busca de likes”, “Alcoolismo: do caos à recuperação”

Data da premiação: 25/11/17

Prêmios em 2016 (7)

1 – Prêmio CNBB de Comunicação – Prêmio Clara de Assis

Categoria: Televisão

Programa: “Loucura e Liberdade: Saúde mental em Barbacena”

Data da premiação: 08/04/2016

2 – Prêmio Petrobras de Jornalismo

Programa: “As canções que você fez pra mim” – Vencedor

Data da premiação: 24/05/2016

3 – Prêmio TAL 2016

Categoria: Melhor Programa Jornalístico

Programa: “Uma guerra sem herói” – Vencedor

Data da premiação: 28/07/16

4 – 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Documentário

Programa: “Mulheres do Zika ” – Vencedor

Data da premiação: 25/10/16

5) 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Programa: “Racismo na Escola” – Menção Honrosa

Categoria: Documentário

Data da premiação: 25/10/16

6 – 9 º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade

Programa: “Desta Água não beberei” – Vencedor

Data da premiação: 24/11/2016

7 – 3ª edição do prêmio ABP de Jornalismo

Categoria: Televisão

Programa: “Depressão, a dor da alma” – Vencedor

Data da premiação: 16/11/2016

Programas finalistas em 2016 (3)

1 – Prêmio Estácio de Jornalismo

Categoria: TV

Programa: “Racismo na escola”

Data da premiação: 06/10/16

2 – Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade.

Programa: “Ouro Branco do Araripe”.

Data da premiação: 24/11/2016

3 – Prêmio Anamatra

Categoria: Televisão

Programa: “O quarto dos fundos”

Data da premiação: novembro/ 2016

Prêmios em 2015 (7)

1 – Prêmio Sebrae de Jornalismo

Categoria: Imagem Jornalística.

Programa: “Artesanato, talento e tradição na ponta dos dedos” – Vencedor na Etapa Distrital

Data da premiação: 14/04/2015

2 – Prêmio Petrobras de Jornalismo 2014

Categoria: Melhor Reportagem Cultural em TV

Programa: “Cinema Brasileiro – Luz, Câmera e Verba”- vencedor

Data da premiação: 30/06/2015

3 – Prêmio MPT de Jornalismo

Categoria: Telejornalismo

Programa: “O ouro branco de Araripina”- vencedor do Centro-Oeste

Data da premiação: 14/08/2015

4 – Prêmio MPT de Jornalismo

Categoria: Reportagem cinematográfica

Programa: “O ouro branco de Araripina”- vencedor

Data da premiação: 14/08/2015

5 – 10º Prêmio SindhRIO de Jornalismo e Saúde

Categoria: TV

Programa: “Hanseníase: a história que o Brasil não conhece” – 3º lugar

Data da premiação: 22/10/2015

6 – Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: TV

Programa: “Movimento Negro: da Ditadura à Democracia” – Menção Honrosa

Data da premiação: 20/11/2015

7 – Prêmio Medtronic – 2015

Categoria: TV

Programa: "Filhos da Ciência" – 2º lugar

Data da premiação: 30/07/2015

Programas finalistas em 2015 (6)

1 – Prêmio Câmara de Comércio Árabe Brasileira

Programa: “25 de março: o Oriente é aqui”

Data da premiação: 25/03/2015

2 – 60ª Edição do Prêmio Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: “Crime na rede: intimidade compartilhada”

Data da premiação: 12/11/2015

3 – 60ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: "Uma Guerra sem Herói"

Data da premiação: 12/11/2015

4 – Prêmio TAL – Televisión America Latina

Categoria: Melhor programa Jornalístico

Programa: “A pele negra”

Data da premiação: 30/07/2015

5 – Prêmio TAL – Televisión America Latina

Categoria: Melhor programa Jornalístico

Programa: “Transexual: a busca pela identidade”

Data da premiação: 30 de julho de 2015

6 – Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: TV

Programa: “Ayacucho, morada da alma”

Data da premiação: 20 de novembro de 2015

Prêmios em 2014 (8)

1 – Prêmio Nacional de Jornalismo sobre Violência de Gênero – Organizado pela Casa da Mulher Catarina e pela Rede Feminista de Saúde

Categoria: Jornalística

Programa: "A hora da chegada – como nascem os bebês no Brasil" – Menção Honrosa

Data da premiação: 16/05/2014

2 – III Prêmio de Jornalismo da Medtronic 2013

Categoria: Telejornalismo

Programa: “Medicina do Futuro: realidade ou ficção?” – 1º lugar

Data da premiação: 01/04/2014

3 – Prêmio Jornalista Tropical – Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)

Categoria: Jornalística/TV

Programa: “Hanseníase, a história que o Brasil não conhece” – 1º lugar

Data da premiação: agosto de 2014

4 – 36º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Documentário/TV

Programa: “A Pele Negra” – Menção Honrosa

Data da premiação: 29/10/2014

5 – 15º Prêmio Imprensa Embratel/Claro

Categoria: Jornalismo/Reportagem Cultural

Programa: "Terra da Poesia" – 1º lugar

Data da premiação: 09/12/2014

6 – Prêmio MPT de Jornalismo 2014

Categoria: TV – Etapa Regional Centro-Oeste

Programa: "CLT – 70 anos" – 1º lugar

Data da premiação: 11/12/2014

7 – Prêmio MPT de Jornalismo 2014

Categoria: Repórter Cinematográfico – Etapa Regional Centro-Oeste

Programa: "Infância Perdida" – 1º lugar

Data da premiação: 11/12/2014

8 – 4º Prêmio Longevidade Bradesco Seguros

Categoria: Mídia eletrônica (rádio, TV e internet)

Programa: “Novos Idosos, Velhos Desafios” – 2º lugar

Data da premiação: 15 de outubro de 2014

Programas finalistas em 2014 (4)

1 – 59ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: “Escola Base – 20 anos depois”

Data da premiação: 02/12/2014

2 – 11º Prêmio Libero Badaró

Categoria: Cobertura Internacional

Programa: "Vítimas do Conflito Armado na Colômbia"

Data da premiação: 24/11/2014

3 – 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Telejornalismo

Programa: “Desperdício de alimentos, quem paga essa conta?”

Data da premiação: outubro de 2014

4 – 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Telejornalismo

Programa: “Chico Mendes – sua luta, seu legado”

Data da premiação: outubro de 2014

Prêmios em 2013 (4)

1 – Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde

Categoria: Televisão e Vídeo

Programa: “Câncer – Avanços e Desafios” – Menção Honrosa

Data da premiação: 04/07/2013

2 – 8º Prêmio SINDHRio de Jornalismo e Saúde

Categoria: Jornalismo

Programa: “Medicina do Futuro: realidade ou ficção?” – Menção Honrosa

Data da premiação: 04/11/2013

3 – 35ª Edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos humanos

Categoria: Documentário de TV

Programa: “Carandiru, as marcas da intolerância” – Menção Honrosa

Data da premiação: 22/10/2013

4 – VII Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo

Categoria: Jornalística

Programa: “Exploração Sexual: jogo fora da lei” – Menção Honrosa

Data da premiação: 25/11/2013

Programas finalistas em 2013 (1)

1 – Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde

Categoria: Televisão e Vídeo

Programa: “A vida por um fio”

Data da premiação: 04/07/2013

Prêmios em 2012 (9):

1 – Prêmio IEV Mídia Cultural 2012

Categoria: Jornalística

Programa: “Vale do Paraíba” – Vencedor

Data da premiação: 01/12/2012

2 – Prêmio ANTF- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários

Categoria: Televisão

Programa: "Trens do Brasil" – Vencedor

Data da premiação: 04/09/2012

3 – 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Documentário

Programa: “Crimes da Ditadura” – Vencedor

Data da premiação: 23/10/2012

4 – Prêmio APEX Brasil – Exportar é Inovar

Categoria: Melhor Reportagem Jornalística

Programa: "O Brasil que exporta" – vencedor

Data da premiação: outubro de 2012

5 – 5º Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2012

Categoria: Imprensa, subcategoria Televisão

Programa: "O Nosso Lixo" – vencedor

Data da premiação: 28/11/2012

6 – Prêmio Sindiverde

Categoria: Televisão

Programa: "O Nosso Lixo" – 2º lugar

Data da premiação: outubro de 2012

7 – Prêmio Jornalista Abdias Nascimento

Categoria: Televisão

Programa: "O Negro no Brasil, Brilho e Invisibilidade" – 2º lugar

Data da premiação: 12/11/2012

8 – 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Televisão

Programa: “A Mão de Obra Escrava Urbana” – Menção Honrosa

Data da premiação: 12/11/2012

9 – Prêmio Microcamp de Jornalismo

Categoria: TV

Programa: “O Lixo Eletrônico no Brasi” – Vencedor

Data da premiação: março de 2012

Programas finalistas em 2012 (6)

1 – Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: “A Mão de Obra Escrava Urbana”

Data da premiação: 04/12/2012

2 – 19ª edição do Prêmio da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Jornalismo

Categoria: Televisão

Programa: "Trens do Brasil"

Data da premiação: outubro de 2012

3 – Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade

Categoria: Televisão

Programa: “O Lixo Eletrônico no Brasil”

Data da premiação: outubro de 2012

4 – Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade

Categoria: Televisão

Programa: “Agrotóxicos no Brasil”

Data da premiação: outubro de 2012

5 – Prêmio Jornalista Abdias Nascimento

Categoria: Televisão

Programa: “Quilombo, luta e resistência”

Data da premiação: 12/11/2012

6 – I Prêmio de Jornalismo da Indústria da Construção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC

Categoria: Televisão

Programa: “Habitação – do sonho ao concreto”

Data da premiação: 2012

Prêmios em 2011 (3)

1 – Prêmio Imprensa Embratel 2011

Categoria: Educação

Programa: “Publicidade Infantil” – Vencedor

Data da premiação: 22/11/2011

2 – Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo

Programa: “Agrotóxicos no Brasil” – Vencedor

Ano da premiação: 2011

3 – Grande Prêmio Piauí de Reportagem 2011 – Coordenadoria de Comunicação Social do Piauí

Categoria: Vencedor do Grande Prêmio

Programa: “Delta do Parnaíba”

Data da premiação: 01/11/2011

Programas finalistas em 2011 (1)

1 – Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: “Torcidas: fúria, responsabilidade e paixão”

Prêmios em 2010 (2)

1 – V Prêmio Orgulho Autista 2009/2010

Categoria: TV

Programa: “Autismo”

Data da premiação: 03/12/2010

2 – Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: TV/Documentário

Programa: “Pistolagem: tradição ou impunidade?” – Menção Honrosa

Data da premiação: outubro de 2010

Programas finalistas em 2010 (3)

1 – Prêmio Lorenzo Natali – da União Europeia para programas jornalísticos que tratam de direitos humanos, democracia e desenvolvimento

Categoria: Televisão

Programa: “Guerrilha do Araguaia”

Data da premiação: dezembro de 2010

2 – 12ª edição do Prêmio Imprensa Embratel

Categoria: Televisão

Programa: “Biopirataria: natureza roubada”

Data da premiação: 2010

3 – Prêmio CNT de jornalismo – Confederação Nacional dos Transportes Categoria: Televisão

Programa: “Transamazônica – 40 anos”

Data da premiação: 2010