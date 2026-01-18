Domingo, 18 de Janeiro de 2026
20°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Violência contra a mulher tem queda significativa na Região Celeiro em 2025, aponta SSP-RS

SSP-RS divulgou o balanço anual da violência contra a mulher referente ao ano de 2025, revelando uma expressiva redução nas ocorrências em comparação ao ano anterior.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
18/01/2026 às 21h54
Violência contra a mulher tem queda significativa na Região Celeiro em 2025, aponta SSP-RS
(Fotos: Observador Regional)

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou o balanço anual da violência contra a mulher referente ao ano de 2025, revelando uma expressiva redução nas ocorrências em comparação ao ano anterior. Conforme os dados, foram registrados 738 casos em 2025, contra 847 em 2024, o que representa 109 ocorrências a menos em toda a Região Celeiro.

O levantamento mostra que, até outubro, a região não havia registrado nenhum caso de feminicídio. No entanto, em novembro, Miraguaí contabilizou o único feminicídio do ano. Entre os demais delitos, foram 21 casos de estupro, enquanto as ameaças seguem como o crime mais frequente, totalizando 484 registros. Além disso, 232 casos de lesão corporal foram notificados. O mês de dezembro foi o que apresentou o maior número de ocorrências, com 74 registros.

Municípios em destaque

Nove municípios da Região Celeiro ultrapassaram a média regional de 10,24 casos por mil mulheres. Em ordem decrescente, figuram Miraguaí, Braga, Tenente Portela, Coronel Bicaco, Sede Nova, Redentora, Chiapetta, Derrubadas e Santo Augusto.

Em números absolutos, Três Passos liderou o ranking com 127 registros, sendo 90 deles relacionados a ameaças. Já na análise proporcional, Miraguaí apresentou o maior índice da região, com 22,97 casos por mil mulheres, seguido por Braga, com 17,85. Este é o segundo ano consecutivo em que Miraguaí ocupa a primeira posição no ranking proporcional.

Preocupação com Miraguaí

Apesar da redução geral, os números de Miraguaí acendem um alerta. Por se tratar de um município de pequeno porte e, pelo segundo ano consecutivo, registrar o maior índice proporcional de violência contra a mulher, a situação é considerada preocupante. Diante desse cenário, há necessidade urgente de políticas públicas específicas, voltadas à prevenção, proteção e apoio às vítimas, a fim de impedir que o crescimento da violência comprometa a tendência regional de queda.

Metodologia adaptada

Devido à baixa densidade populacional da Região Celeiro, a SSP-RS aplicou uma metodologia diferenciada para o cálculo das taxas. Em vez do padrão estadual — que considera a proporção por 100 mil habitantes —, a análise regional utiliza mil mulheres como base de comparação, permitindo uma leitura mais fiel e precisa da realidade local.














■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.






* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli
Geral Há 7 horas

Candidatos a cotas no CNU têm até segunda para recorrer de resultado

Requerimento deve ser feito na área do candidato no portal da FGV

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Mega-Sena acumula para R$ 50 milhões; sorteio será na terça (20)

Último concurso, no sábado, pagou R$ 29.835,57 por cinco acertos
Geral Há 1 dia

Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas

Queda ocorreu em área de mata fechada em Guaratiba

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

Estado de SP tem mais uma morte por causa da chuva; total chega a 11

Corpo de homem de 68 anos foi encontrado neste sábado (17)

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 2 dias

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 30°
22° Sensação
2.27 km/h Vento
91% Umidade
100% (1.7mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Segunda
26° 16°
Terça
26° 12°
Quarta
29° 14°
Quinta
31° 15°
Sexta
31° 16°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 19 minutos

Violência contra a mulher tem queda significativa na Região Celeiro em 2025, aponta SSP-RS
Apreensão Seberi Há 27 minutos

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Seberi

Apreensão Há 43 minutos

Brigada Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo no município de Santo Augusto
Prisão Há 3 horas

Homem é condenado a mais de 95 anos de prisão por estupro das próprias filhas em Três de Maio
Abandono Infantil Há 3 horas

Mulher é presa por abandono de incapaz em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 527,856,70 -2,78%
Ibovespa
164,799,98 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias