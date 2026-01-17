Sábado, 17 de Janeiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas

Queda ocorreu em área de mata fechada em Guaratiba

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/01/2026 às 16h01

Três passageiros morreram durante a queda de um helicóptero em uma região de mata, em Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O resgate dos corpos é feito pelo Corpo de Bombeiros.

Em nota, a corporação informou que a queda ocorreu em uma área de mata fechada, dificultando o acesso . O local fica perto do cruzamento entre a Avenida Levy Neves e a Rua Tasso da Silveira.

"O Grupamento de Operações Aéreas, especialistas do Grupo de Operações Especiais e militares do quartel de Guaratiba estão mobilizados na ocorrência, em uma área de difícil acesso", diz a nota.

Ainda não há informações sobre a origem e o destino da aeronave.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Estado de SP tem mais uma morte por causa da chuva; total chega a 11

Corpo de homem de 68 anos foi encontrado neste sábado (17)

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 11 horas

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

 (Foto: Emerson Carniel / Agência RBS)
Acidente Há 1 dia

Corpo de Bombeiros localizam caminhonete a 10 metros de profundidade após acidente na RS-480, em Nonoai

o veículo foi localizado submerso a aproximadamente 10 metros de profundidade e a cerca de 30 metros da margem.

© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

INSS bloqueia repasses a Master por problemas em consignados

Autarquia retém cerca de R$ 2 bilhões enquanto analisa operações

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 1 dia

Dezenas de ônibus de uma mesma empresa urbana são apedrejados no DF

Ataques ocorreram em várias regiões na noite desta quinta-feira

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
32° Sensação
1.83 km/h Vento
82% Umidade
100% (1.28mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
24° 16°
Terça
28° 12°
Quarta
29° 14°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 20 minutos

Cidades do CE e MG iniciam vacinação contra dengue com dose única
Esportes Há 1 hora

Calderano disputa semifinal do Star Contender de Doha neste domingo
Internacional Há 1 hora

Mercosul está aberto a acordos com outros blocos e países, diz Peña
Geral Há 3 horas

Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas
Economia Há 4 horas

FGC inicia pagamento de clientes do Banco Master com até R$ 250 mil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 542,122,55 -0,15%
Ibovespa
164,799,98 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6929 (16/01/26)
08
13
14
53
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3589 (16/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
12
15
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias