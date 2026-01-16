Sexta, 16 de Janeiro de 2026
Corpo de Bombeiros localizam caminhonete a 10 metros de profundidade após acidente na RS-480, em Nonoai

o veículo foi localizado submerso a aproximadamente 10 metros de profundidade e a cerca de 30 metros da margem.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Planalto News/ reportagem @ojefersonvargas
16/01/2026 às 18h58
Corpo de Bombeiros localizam caminhonete a 10 metros de profundidade após acidente na RS-480, em Nonoai
(Foto: Emerson Carniel / Agência RBS)
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar seguem trabalhando no resgate de uma caminhonete que caiu no rio após um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (16), no km 1 da RS-480, em Nonoai, na região da ponte do Goio-Ên, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Na atualização mais recente da ocorrência, os bombeiros confirmaram que o veículo foi localizado submerso a aproximadamente 10 metros de profundidade e a cerca de 30 metros da margem. Mergulhadores do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) de Passo Fundo realizaram buscas no entorno da caminhonete, mas nada foi localizado até o momento.
Conforme as equipes, a caminhonete está com portas e vidros íntegros e fechados, além das portas travadas. A visibilidade no local é considerada nula, o que impede qualquer visualização do interior do veículo. Diante dessas condições, não é possível confirmar oficialmente se a vítima está dentro da caminhonete, porém, os bombeiros trabalham com a hipótese de que sim, já que não há indícios de que alguém tenha conseguido sair do veículo após a queda.
O veículo encontra-se instável, apoiado em um barranco submerso, o que aumenta o risco durante os trabalhos de resgate. Desde as 12h, as equipes aguardam a chegada de um guincho, que será utilizado para estabilizar a caminhonete e possibilitar a retirada do veículo e de uma possível vítima.
O acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada. A caminhonete Volkswagen Amarok, emplacada em Chapecó (SC), seguia no sentido Chapecó–Nonoai quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. Um caminhão que trafegava logo atrás acabou colidindo na traseira do veículo envolvido, que foi lançado para fora da pista e caiu no rio.
O trecho do rio onde ocorreu o acidente apresenta cerca de 10 a 11 metros de profundidade e forte correnteza, fatores que dificultam significativamente o trabalho das equipes. A ocorrência segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.
 
 
 






