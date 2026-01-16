Sexta, 16 de Janeiro de 2026
São Paulo receberá em março o Mundial de skate street e park

Torneio seria nos EUA em 2025, mas foi reagendado para o Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/01/2026 às 17h59

© Reprodução Instagram/World Skate

A Federação Internacional de sktate (World Skate, nome em inglês) confirmou a cidade de São Paulo como sede do Campeonato Mundial de skate street e park, e também da primeira Copa do Mundo de paraskate, no período entre 1º e 8 de março. O anúncio oficial ocorreu nesta sexta-feira (16), no site da entidade. Inicialmente programado para 2025, em Washington (Estados Unidos), o evento foi adiado e remarcado para a capital paulista.

As disputas ocorrerão no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista. A expectativa é que o torneio reúna quase 400 atletas mais bem ranqueados do planeta. No último Mundial, em Roma (2024), Rayssa Leal faturou o bicampeonato no street . No park, Raicca Ventura foi campeã e Augusto Akio levou o bronze.

“Após sete anos, temos orgulho de trazer de volta ao Brasil um evento oficial do World Skate com um Campeonato Mundial desta magnitude. Este retorno representa mais do que apenas uma competição - é o reconhecimento do papel fundamental do Brasil na formação da cultura global do skate e na produção de campeões olímpicos que inspiram milhões de pessoas”, ressaltou Sabatino Aracu, presidente da World Skate, em comunicado da entidade.

São Paulo vem se consolidando como principal palco de competições da modalidade. Em 2019, a cidade recebeu o Mundial de skate park no Parque Villa-Lobos e Mundial de street no Anhembi. A cidade também sediou nos últimos três anos a final da Street League Skateboarding (SLS), a principal liga mundial do street. A escolha da capital como sede do Mundial, é resultado da parceria entre a World Skate e a Skate Total Urbe (STU) que organiza o principal circuito de skate o Brasil.

"Juntos [World Skate e STU], colaboraremos em um ciclo muito forte para {a Olimpíada] Los Angeles 28, porque acreditamos, e as duas últimas Olimpíadas reforçam isso, que o skate é hoje um dos principais esportes de entretenimento do mundo", pontuou Diogo Castelão, fundador da STU.

Participam do Mundial os 30 melhores atletas no ranking da World Skate do dia 31 de dezembro de 2025. Na lista das mais bem ranqueadas no street feminino estão Rayssa Leal e Pâmela Rosa. Já no masculino, estão Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Wallace Gabriel e Ivan Monteiro.

Entre os brasileiros que se destacam entre os 30 melhores do mundo no park estão Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Pedro Quintas, Pedro Carvalho, Gui Khury, Luiz Francisco e Kalani Konig. Na lista estão Raicca Ventura, Isadora Pacheco, Dora Varella, Fernanda Tonissi e Yndiara Asp.

Além dos relacionados entre os 30 primeiros do ranking, cada país poderá inscrever até três skatistas em cada gênero tanto no street quanto no park.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
