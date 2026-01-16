Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor

A imagem peregrina do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, visitou nesta sexta-feira (16) pela manhã o Trem do Corcovado e o Santuário Cristo Redentor, no Cosme Velho, zona sul da cidade.

A visita ocorreu durante a Trezena de São Sebastião de 2026, cujo tema, este ano, é inspirado no Ano Jubilar Arquidiocesano: São Sebastião, Missionário de Comunhão e Unidade. A imagem é levada a muitos lugares da capital do estado durante a trezena, que foi iniciada no dia 7 deste mês, com encerramento previsto no dia 19.

A celebração foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, que falou da importância de Sã Sebastião para os cariocas poderem olhar com esperança, confiança e otimismo para o futuro.

“E São Sebastião faz isso levando a oração, ajudando a cultivar a esperança e a alegria, para poder viver nessa cidade com sua beleza, sua história e seus problemas”, disse o cardeal.

O dia do padroeiro será celebrado na próxima terça-feira (20), feriado no Rio, com a realização da tradicional Missa Solene no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, zona norte, às 10h.

Na parte da tarde, a partir das 16h, ocorre a procissão arquidiocesana, que sairá do Santuário Basílica de São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro da cidade, seguida do Auto de São Sebastião 2026, na Avenida Chile, e da missa solene.