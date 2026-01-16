Sexta, 16 de Janeiro de 2026
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor

Dia de São Sebastião será celebrado na próxima terça-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/01/2026 às 16h52

A imagem peregrina do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, visitou nesta sexta-feira (16) pela manhã o Trem do Corcovado e o Santuário Cristo Redentor, no Cosme Velho, zona sul da cidade.

A visita ocorreu durante a Trezena de São Sebastião de 2026, cujo tema, este ano, é inspirado no Ano Jubilar Arquidiocesano: São Sebastião, Missionário de Comunhão e Unidade. A imagem é levada a muitos lugares da capital do estado durante a trezena, que foi iniciada no dia 7 deste mês, com encerramento previsto no dia 19.

A celebração foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, que falou da importância de Sã Sebastião para os cariocas poderem olhar com esperança, confiança e otimismo para o futuro.

“E São Sebastião faz isso levando a oração, ajudando a cultivar a esperança e a alegria, para poder viver nessa cidade com sua beleza, sua história e seus problemas”, disse o cardeal.

O dia do padroeiro será celebrado na próxima terça-feira (20), feriado no Rio, com a realização da tradicional Missa Solene no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, zona norte, às 10h.

Na parte da tarde, a partir das 16h, ocorre a procissão arquidiocesana, que sairá do Santuário Basílica de São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro da cidade, seguida do Auto de São Sebastião 2026, na Avenida Chile, e da missa solene.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Não há indícios de fraude em concurso de delegado, dizem autoridades

Após prisão de aprovada, investigações continuam apurando certame

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
Segurança Regional Há 3 horas

Tenente Portela sediará Reunião Regional de Segurança Pública com entrega de viaturas

O evento ocorrerá no dia 27 de janeiro, às 15h, no Centro Cultural.

Geral Há 3 horas

Estado de São Paulo confirma primeira morte por dengue em 2026

Secretaria já registra 971 casos confirmados e 3.389 em investigação

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

CNU 2: prazo para contestar resultado de vagas reservadas começa hoje

Recursos podem ser feitos até a próxima segunda-feira (19)

 (Fotos: Jornal Província)
Abastecimento Há 6 horas

Água sob pressão: crise no abastecimento expõe falhas e revolta na Região Celeiro

Privatização da Corsan, demissões em massa e atendimento precário acendem alerta em municípios e mobilizam prefeitos, comunidade e entidades regionais.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
25° Sensação
4.94 km/h Vento
88% Umidade
100% (16.16mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
29° 18°
Domingo
29° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
23° 13°
Quarta
28° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Governança comercial entra na pauta das empresas B2B
Senado Federal Há 4 minutos

Cidadãos ajudam a escrever projetos de lei com ferramenta de inteligência artificial
Câmara Há 19 minutos

Comissão aprova obrigatoriedade de infraestrutura adequada em escolas públicas
Saúde Há 19 minutos

Saúde aumenta vagas do Agora tem Especialistas no Rio de Janeiro
Internacional Há 19 minutos

Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,06%
Euro
R$ 6,23 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,594,51 -0,47%
Ibovespa
164,616,31 pts -0.57%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6928 (15/01/26)
33
44
56
66
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3588 (15/01/26)
03
05
07
08
09
11
14
15
16
17
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias