Sexta, 16 de Janeiro de 2026
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Treinador esportivo destaca importância do cuidado emocional

Leonardo Muller dos Santos, treinador que atuou no futebol universitário norte-americano, aborda a importância de criar um ambiente em que o atleta...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/01/2026 às 14h38
Treinador esportivo destaca importância do cuidado emocional
Fotógrafo Gabriel Zim

Atletas, tanto em formação quanto em nível profissional, enfrentam desafios que nem sempre são visíveis ao público, como a fadiga muscular, a pressão por resultados, o medo do fracasso, a ansiedade, a depressão e, muitas vezes, o burnout. Um exemplo amplamente divulgado foi o da ginasta norte-americana Simone Biles que, em 2021, optou por não disputar as finais das Olimpíadas de Tóquio para priorizar sua saúde mental.

Segundo o treinador Leonardo Muller dos Santos, o papel do treinador envolve mais do que o desenvolvimento técnico. Para ele, é fundamental que o atleta perceba clareza, coerência e propósito no processo de treinamento. Em suas declarações, o treinador afirma que a construção de um ambiente seguro permite que o atleta confie no trabalho proposto e se engaje de forma mais consistente em sua evolução esportiva.

Leonardo destaca que decisões baseadas em critérios claros, feedback honesto e respeito constante contribuem para a construção de um vínculo sólido entre treinador e atleta. Ele ressalta que os jogadores observam atentamente aspectos como postura, ética, senso de justiça e a forma como o treinador conduz situações difíceis, especialmente quando um atleta atravessa momentos de maior vulnerabilidade.

O treinador relembra dados de um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no qual 3% dos atletas entrevistados apresentaram sintomas de depressão grave, enquanto cerca de 30% relataram sintomas leves ou moderados. Em relação à ansiedade, 5% apresentaram sintomas graves e 16% sintomas moderados. Para Leonardo, esses números evidenciam a relevância de uma abordagem que considere a saúde mental no contexto esportivo.

"A liderança esportiva deve manter firmeza nos valores e flexibilidade na aplicação. Mudanças de comportamento, como desmotivação, retração ou irritabilidade, são sinais de que o atleta pode estar enfrentando dificuldades fora do aspecto físico", pontua o profissional.

Leonardo afirma que, em sua prática, ao observar esses sinais, conversa com o atleta e considera seu momento de vida, reconhecendo que cada jogador possui sua própria história e ritmo de desenvolvimento.

Ele também ressalta que faz parte da função do treinador perceber quando algo não vai bem e orientar o atleta a buscar acompanhamento psicológico especializado quando necessário, entendendo que o suporte profissional é essencial para lidar com determinadas questões emocionais.

Para Leonardo Muller dos Santos, proximidade e respeito não enfraquecem a liderança do treinador. Em suas palavras, conhecer a trajetória individual dos atletas, reconhecer conquistas e oferecer suporte em momentos difíceis fortalece a relação treinador-atleta e contribui para um ambiente de trabalho mais saudável.

Na sua visão, o futuro do esporte de alto rendimento passa por líderes que entendem que desenvolver atletas é também cuidar de pessoas. Quando o treinador reconhece esse cenário e assume seu papel como influência diária na vida do atleta, ele ajuda a construir carreiras mais longevas, saudáveis e vencedoras.

"Liderança, no final, é formar seres humanos preparados para vencer dentro e fora do campo", finaliza.

Trajetória profissional

A trajetória profissional de Leonardo Muller dos Santos como treinador foi construída durante sua atuação como Graduate Assistant Soccer Coach na Oklahoma Wesleyan University, entre 2019 e 2021. Nesse período, integrou a comissão técnica da equipe masculina que alcançou a final do Campeonato Nacional da NAIA e conquistou múltiplos títulos da Kansas Collegiate Athletic Conference, resultados que posicionaram o programa entre os mais competitivos do país naquele ciclo.

Antes disso, Leonardo concluiu o bacharelado em marketing na mesma instituição, período em que também atuou como atleta universitário. A experiência como estudante-atleta contribuiu para sua compreensão sobre como fatores como motivação, comunicação e construção de identidade influenciam o desempenho individual e a cultura da equipe no ambiente esportivo.

Além do trabalho técnico, Leonardo dedicou-se ao acompanhamento de atletas em desafios acadêmicos, culturais e emocionais. O contato com jogadores de diferentes origens reforçou sua percepção de que o trabalho do treinador vai além de treinos e estratégias, envolvendo também escuta ativa, empatia e atenção aos aspectos mentais do desenvolvimento esportivo.

Leonardo possui mestrado em Liderança Ética pela St. Thomas University, formação que contribuiu para o aprofundamento de sua abordagem voltada à liderança, ao desenvolvimento humano e à integração entre desempenho esportivo e formação de caráter.

Para saber mais, basta seguir o profissional no LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/leonardo-muller-dos-santos-39997a16a/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Ônibus do Águia de Marabá Sub-20 colide e preparador físico morre

Acidente ocorreu no retorno da equipe ao Pará após derrota na Copinha
Esportes Há 21 horas

Ribera é ouro em etapa da Copa do Mundo de esqui cross-country

O brasileiro foi o mais rápido na prova dos 10km na Alemanha
Esportes Há 2 dias

Copa do Mundo: Fifa anuncia locais de treino e concentração da seleção

Brasil ficará em Nova Jersey, a 30 minutos do palco da estreia em NY
Esportes Há 2 dias

Luisa Stefani desiste de WTA de Adelaide após parceira passar mal

Intoxicação alimentar impediu a a tcheca Bouzkova de entrar em quadra

 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Futebol Há 2 dias

Grêmio enfrenta o São José na Arena com portões fechados

Jogo desta quarta (14) é válido pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
25° Sensação
4.94 km/h Vento
88% Umidade
100% (16.16mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
29° 18°
Domingo
29° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
23° 13°
Quarta
28° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Crescimento empresarial impulsiona adoção de ERP
Geral Há 5 minutos

Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor
Tecnologia Há 19 minutos

Governança comercial entra na pauta das empresas B2B
Senado Federal Há 19 minutos

Cidadãos ajudam a escrever projetos de lei com ferramenta de inteligência artificial
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova obrigatoriedade de infraestrutura adequada em escolas públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,05%
Euro
R$ 6,23 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,630,77 -0,46%
Ibovespa
164,674,98 pts -0.54%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6928 (15/01/26)
33
44
56
66
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3588 (15/01/26)
03
05
07
08
09
11
14
15
16
17
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias