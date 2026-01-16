Sexta, 16 de Janeiro de 2026
Tenente Portela sediará Reunião Regional de Segurança Pública com entrega de viaturas

O evento ocorrerá no dia 27 de janeiro, às 15h, no Centro Cultural.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela
16/01/2026 às 13h57
Tenente Portela sediará Reunião Regional de Segurança Pública com entrega de viaturas
(Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)

Na manhã desta sexta-feira, 16 de janeiro, o prefeito Rosemar Sala recebeu em seu gabinete uma importante comitiva da área de segurança pública. O encontro marcou a entrega oficial do convite para um evento de grande relevância para a região, que reforçará a infraestrutura e a estratégia de policiamento.

A visita institucional foi realizada pelo comandante do 2º Pelotão da Brigada Militar, sargento Roger Balbueno Machado, acompanhado pelo policial militar Leonardo Siqueira, representante do Grupo de Apoio da Brigada Militar (GABM) de Tenente Portela.

Durante o encontro, os militares fizeram questão de expressar o agradecimento ao Município de Tenente Portela. O reconhecimento deve-se ao pronto apoio da administração municipal em se colocar à disposição como sede deste evento regional, oferecendo a infraestrutura necessária e demonstrando o compromisso da gestão com a integração das forças de segurança.

A Reunião Regional de Segurança Pública ocorrerá no dia 27 de janeiro, a partir das 15h, no Centro Cultural. Na condução do ato estará o Coronel PM Rafael Luft, Comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Fronteira Noroeste (CRPO-FN). Além do alinhamento estratégico entre os municípios, o ponto alto do evento será a cerimônia de entrega de viaturas destinadas ao policiamento ostensivo, qualificando a resposta da BM nas ruas.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
