Rio Grande do Sul registra menor índice de crimes contra a vida desde 2010

O Rio Grande do Sul concluiu 2025 com o mais baixo volume de crimes contra a vida desde o início da série histórica, em 2010. Os dados foram divulgados pelo governo estadual na tarde desta quinta-feira (15), em Porto Alegre. Entre os principais indicadores está a diminuição dos homicídios dolosos — quando há intenção de matar. Em 2025, o total de vítimas teve queda de 27% em relação a 2024, passando de 1.418 para 1.037 registros.

Os crimes violentos letais e intencionais (CVLI) também apresentaram retração, com redução de 25%, ao cair de 1.728 para 1.299 ocorrências. Já os latrocínios tiveram recuo de 3%, passando de 31 para 30 casos.

Nos crimes patrimoniais, o roubo de veículos diminuiu 22%, saindo de 2.299 ocorrências em 2024 para 1.790 em 2025. As ocorrências bancárias tiveram queda de 24%, passando de 25 para 19 registros. Os roubos a pedestres recuaram 17%, de 15.207 para 12.573 casos.

Os registros em transporte coletivo apresentaram redução de 21%, passando de 298 para 235 ocorrências. Já os episódios em estabelecimentos comerciais, que envolvem roubo e furto, caíram 18%, de 4.765 para 3.922. Nesse recorte, apenas os casos de roubo passaram de 1.005 para 1.213, representando variação de 17%. No meio rural, os abigeatos tiveram leve redução de 1%, caindo de 3.277 para 3.244 registros.

Em sentido oposto, os feminicídios aumentaram 10% em 2025. O número de mulheres mortas por razões de gênero passou de 73, em 2024, para 80 casos no ano passado.

No último mês de 2025, o Estado alcançou o menor patamar histórico tanto de CVLI quanto de homicídios. Em comparação com dezembro do ano anterior, os CVLI recuaram 46%, de 131 para 71, enquanto os homicídios diminuíram 39%, passando de 96 para 59. Os roubos a pedestres também atingiram uma nova marca histórica, com queda de 45% frente a dezembro de 2024, ao reduzir de 1.229 para 678 ocorrências.

“Esses números mostram que o Rio Grande do Sul mudou de patamar. Pelo terceiro ano consecutivo, temos o ano mais seguro da nossa história, resultado de um trabalho contínuo, baseado em dados, integração entre as forças de segurança e investimentos consistentes. Não é fruto do acaso, é política pública levada a sério, com planejamento, foco e compromisso com a vida das pessoas. Seguiremos avançando, porque segurança é condição fundamental para liberdade, desenvolvimento e qualidade de vida da população gaúcha”, afirmou o governador.

O secretário da Segurança Pública, Mario Ikeda, destacou a relevância da adoção de boas práticas e de estratégias integradas no enfrentamento aos grupos criminosos. “Os resultados históricos são frutos de um esforço coletivo, que envolvem tanto o trabalho integrado das forças de segurança, quanto o investimento contínuo do governo do Estado em segurança pública. Essas iniciativas nos permitem proporcionar condições de trabalho ainda melhores para os homens e mulheres que compõem as fileiras das nossas polícias, além de buscar novas estratégias para que a população gaúcha continue protegida”, declarou.