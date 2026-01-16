Sexta, 16 de Janeiro de 2026
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tenente Portela é contemplada em programa estadual de incentivo à produção de leite

Tenente Portela integra a lista de municípios contemplados, com agricultor local recebendo apoio por meio do programa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rádio Alto Uruguai
16/01/2026 às 10h45
Tenente Portela é contemplada em programa estadual de incentivo à produção de leite
(Foto: Rádio Alto Uruguai)

Agricultores familiares de Tenente Portela estão entre os beneficiados pelo programa Bônus Mais Leite, do Governo do Rio Grande do Sul, que teve a assinatura regional dos contratos realizada nesta quinta-feira (15), em Humaitá.
A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), busca fortalecer e qualificar a cadeia produtiva do leite em toda a região.
O ato ocorreu no auditório municipal Beno Diesel e reuniu produtores, prefeitos e lideranças regionais.
Tenente Portela integra a lista de municípios contemplados, com agricultor local recebendo apoio por meio do programa.
Ao todo, na área de abrangência da Emater de Ijuí, foram assinados 89 contratos em 24 municípios.
Os projetos somam R$ 5,7 milhões em investimentos, sendo R$ 1,1 milhão em subvenções diretas.
O secretário estadual Vilson Covatti destacou que o programa surge em um momento crucial para os produtores.
Segundo ele, a ação demonstra o compromisso do Estado com a permanência do agricultor no campo.
O presidente da Emater-RS/Ascar, Luciano Schwerz, ressaltou a importância da política pública aliada à assistência técnica.
O prefeito de Humaitá, Luiz Carlos Sandri, avaliou o encontro como produtivo para apresentar novas demandas ao Estado.
O Bônus Mais Leite concede até 25% de bônus sobre o valor contratado por produtores do Pronaf.
Os recursos podem ser aplicados em custeio, investimentos e melhorias na atividade leiteira.
O incentivo pode chegar a R$ 25 mil em investimentos e R$ 5 mil em custeio.
Para Tenente Portela, a adesão reforça o apoio à agricultura familiar e à economia local.








■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 11 minutos

Estado de São Paulo confirma primeira morte por dengue em 2026

Secretaria já registra 971 casos confirmados e 3.389 em investigação

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

CNU 2: prazo para contestar resultado de vagas reservadas começa hoje

Recursos podem ser feitos até a próxima segunda-feira (19)

 (Fotos: Jornal Província)
Abastecimento Há 3 horas

Água sob pressão: crise no abastecimento expõe falhas e revolta na Região Celeiro

Privatização da Corsan, demissões em massa e atendimento precário acendem alerta em municípios e mobilizam prefeitos, comunidade e entidades regionais.

 (Foto: Gisele Flores/O Sul)
Segurança pública Há 3 horas

Rio Grande do Sul registra menor índice de crimes contra a vida desde 2010

Estado fecha 2025 com quedas expressivas em homicídios, roubos e crimes patrimoniais, segundo dados do governo

 (Foto: Reprodução)
Integração Regional Há 3 horas

Reunião em Tiradentes do Sul reforça articulação por ponte internacional entre Brasil e Argentina

Encontro com autoridades brasileiras e argentinas destaca importância estratégica da obra para o Mercosul e o desenvolvimento econômico da região

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
25° Sensação
0.97 km/h Vento
71% Umidade
100% (16.16mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
29° 18°
Domingo
29° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
23° 13°
Quarta
28° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 50 minutos

Comissão aprova aumento de dedução no Imposto de Renda para patrocínio cultural em região atingida por desastre
Justiça Há 50 minutos

Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros
Justiça Há 1 hora

De ofício, Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros
Saúde Há 2 horas

Biblioterapia amplia bem-estar emocional e tem aplicação crescente
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova dedução no Imposto de Renda para despesas de profissionais da segurança pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,12%
Euro
R$ 6,23 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 539,492,78 -0,73%
Ibovespa
164,221,38 pts -0.83%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6928 (15/01/26)
33
44
56
66
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3588 (15/01/26)
03
05
07
08
09
11
14
15
16
17
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias