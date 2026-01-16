Tenente Portela é contemplada em programa estadual de incentivo à produção de leite

Agricultores familiares de Tenente Portela estão entre os beneficiados pelo programa Bônus Mais Leite, do Governo do Rio Grande do Sul, que teve a assinatura regional dos contratos realizada nesta quinta-feira (15), em Humaitá.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), busca fortalecer e qualificar a cadeia produtiva do leite em toda a região.

O ato ocorreu no auditório municipal Beno Diesel e reuniu produtores, prefeitos e lideranças regionais.

Tenente Portela integra a lista de municípios contemplados, com agricultor local recebendo apoio por meio do programa.

Ao todo, na área de abrangência da Emater de Ijuí, foram assinados 89 contratos em 24 municípios.

Os projetos somam R$ 5,7 milhões em investimentos, sendo R$ 1,1 milhão em subvenções diretas.

O secretário estadual Vilson Covatti destacou que o programa surge em um momento crucial para os produtores.

Segundo ele, a ação demonstra o compromisso do Estado com a permanência do agricultor no campo.

O presidente da Emater-RS/Ascar, Luciano Schwerz, ressaltou a importância da política pública aliada à assistência técnica.

O prefeito de Humaitá, Luiz Carlos Sandri, avaliou o encontro como produtivo para apresentar novas demandas ao Estado.

O Bônus Mais Leite concede até 25% de bônus sobre o valor contratado por produtores do Pronaf.

Os recursos podem ser aplicados em custeio, investimentos e melhorias na atividade leiteira.

O incentivo pode chegar a R$ 25 mil em investimentos e R$ 5 mil em custeio.

Para Tenente Portela, a adesão reforça o apoio à agricultura familiar e à economia local.



















