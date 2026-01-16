Reunião em Tiradentes do Sul reforça articulação por ponte internacional entre Brasil e Argentina

Na noite desta quinta-feira, 16 de janeiro, às 19h30, a Prainha do Cascalho, em Tiradentes do Sul, foi palco de uma importante reunião voltada à discussão da construção de uma ponte internacional ligando o Brasil à Argentina. O encontro reuniu lideranças políticas dos dois países e reforçou o caráter estratégico da obra para a integração regional no âmbito do Mercosul.

Entre as autoridades presentes esteve o deputado federal por São Paulo e representante brasileiro no Parlamento do Mercosul, Celso Russomanno, além de um deputado provincial da província de Misiones, na Argentina. Também participou da reunião o prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, que acompanha de perto as articulações em defesa do projeto.

Durante o encontro, o deputado Celso Russomanno destacou que há recursos disponíveis para a execução da obra, porém ressaltou que o avanço do projeto depende da conclusão do anteprojeto técnico, que está sendo elaborado em conjunto pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul e pelo governo federal. Segundo o parlamentar, a proposta tem como prioridade a integração do Mercosul, ao mesmo tempo em que prevê investimentos estruturais no Brasil, fortalecendo o comércio, o turismo e o desenvolvimento das regiões de fronteira.

O prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, avaliou a reunião como mais um passo decisivo no movimento pró-ponte internacional. De acordo com ele, a presença de lideranças brasileiras e argentinas demonstra que o tema voltou a ganhar força política e institucional, superando o debate local e alcançando dimensão regional e internacional.

Tomazoni informou ainda que o próximo passo será buscar, já no mês de fevereiro, uma agenda com o governo do Estado do Rio Grande do Sul para obter informações atualizadas sobre o andamento do anteprojeto. Para março, a expectativa é de uma reunião ainda mais ampla, com representantes dos dois países e do Mercosul, consolidando a ponte como uma pauta estratégica de integração binacional.

A obra é considerada fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico, facilitar o escoamento da produção, fortalecer o intercâmbio cultural e aprofundar as relações entre Brasil e Argentina, reafirmando o papel da região como elo importante no processo de integração sul-americana.